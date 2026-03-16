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Denuncian que colegio de SJL dejaría sin vacantes a decenas de estudiantes. (Foto: Captura/Latina Noticias)
Denuncian que colegio de SJL dejaría sin vacantes a decenas de estudiantes. (Foto: Captura/Latina Noticias)
Por Redacción EC

Casi un centenar de padres de familia realizaron un plantón para denunciar que la administración del colegio Nicolás Copérnico, ubicado en la zona de Canto Rey, en San Juan de Lurigancho, podría dejar sin vacantes a 75 estudiantes que este lunes debían iniciar el año escolar.

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