Casi un centenar de padres de familia realizaron un plantón para denunciar que la administración del colegio Nicolás Copérnico, ubicado en la zona de Canto Rey, en San Juan de Lurigancho, podría dejar sin vacantes a 75 estudiantes que este lunes debían iniciar el año escolar.

Los manifestantes señalaron que, desde hace varias semanas, gestionaban con la dirección del plantel la ampliación de dos aulas para cubrir la demanda de matrícula. Sin embargo, aseguran que posteriormente se dispuso abrir las vacantes al público en general.

“Yo postulé tres veces y me decían que no alcancé vacante. Entonces los padres nos juntamos para gestionar que se abran las dos aulas que el director prometió. Lo que queremos es que respeten nuestra lista de 70 alumnos ”, declaró una madre de familia a Latina Televisión.

Según explicó, debido a esta situación varios menores no pudieron asistir a clases el primer día del año escolar.

Los padres afirmaron que el problema se arrastra desde hace aproximadamente un mes y que, pese a las gestiones realizadas, aún no reciben una solución definitiva.

“ Hay muchos niños que tienen hermanos estudiando aquí y tampoco les dan prioridad. Queremos saber cuándo van a estudiar nuestros hijos”, reclamó otra madre de familia durante la protesta.

Otra de las manifestantes señaló que el compromiso inicial era habilitar dos aulas adicionales para atender a cerca de 60 estudiantes.

“ El compromiso es que los 60 alumnos van a ingresar a las aulas y le hemos pedido que, por favor, el excedente de 16 alumnos los coloque cada uno en un salón , ya que hay 14 aulas con las dos que van a abrir para nosotros”, indicó.

Familias alertan que 75 escolares podrían quedarse sin matrícula en plantel de SJL. (Foto: Captura/Latina Noticias)

De acuerdo con los padres, representantes del Ministerio de Educación del Perú y de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) habrían señalado inicialmente que se respetaría la lista presentada por los apoderados.

No obstante, aseguran que posteriormente la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) informó que las vacantes se abrirían a un proceso de matrícula general y que se evaluaría cada caso.

“Nos han dicho que evaluarán los expedientes y que darán prioridad a quienes tengan hermanos en el colegio o vivan cerca” , sostuvo una madre de familia.

Los padres hicieron un llamado a las autoridades educativas para que intervengan y eviten que los estudiantes pierdan el año escolar.

El conflicto ocurre en el contexto del inicio del año escolar en los colegios públicos del país. Según el Ministerio de Educación, este año 53.631 instituciones educativas estatales reabrieron sus puertas para recibir a más de seis millones de estudiantes.

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