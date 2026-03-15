Un joven identificado como Anthony Amadeo Valverde Acosta, de 25 años, fue asesinado a balazos la madrugada de este domingo en el distrito limeño de Independencia, luego de ser interceptado por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con información difundida por RPP, el ataque ocurrió en el jirón Quipán, en la primera zona de Tahuantinsuyo, cuando la víctima caminaba por el lugar junto a su pareja.

Según la Policía Nacional del Perú, los atacantes interceptaron a la pareja y uno de ellos descendió del vehículo para disparar contra el joven.

Crimen en Independencia: joven es baleado tras salir de una reunión social. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

Testigos indicaron que la motocicleta era conducida por una mujer, mientras que el pasajero fue quien abrió fuego contra la víctima sin previo aviso.

El ataque ocurrió frente a la acompañante del joven, quien presenció el crimen. Tras realizar los disparos, los delincuentes huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Agentes policiales que llegaron al lugar hallaron más de 15 casquillos de bala en la escena, lo que evidenciaría la intensidad del ataque.

De acuerdo con las primeras indagaciones, la pareja había salido previamente de una reunión social en un local ubicado en la calle Los Arábicos y caminaba por la zona cuando ocurrió el atentado.

Debido a la gravedad de las heridas, Valverde Acosta murió en el lugar antes de poder recibir atención médica.

Investigaciones policiales

La Policía informó que el joven registraba antecedentes por presuntos delitos de tráfico ilícito de drogas, resistencia a la autoridad y violencia familiar.

Sicarios en motocicleta matan a balazos a un joven en calles de Independencia. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

La pareja de la víctima fue trasladada a la comisaría de Tahuantinsuyo para rendir su testimonio y colaborar con las investigaciones.

Hasta el cierre de esta nota, los agentes aguardaban la llegada de peritos de criminalística para realizar las diligencias correspondientes y proceder con el traslado del cuerpo a la morgue central de Lima.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

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