Resumen

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Ataque armado en Tahuantinsuyo deja un joven muerto y más de 15 casquillos en la escena. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)
Ataque armado en Tahuantinsuyo deja un joven muerto y más de 15 casquillos en la escena. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)
Por Redacción EC

Un joven identificado como Anthony Amadeo Valverde Acosta, de 25 años, fue asesinado a balazos la madrugada de este domingo en el distrito limeño de Independencia, luego de ser interceptado por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta.

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