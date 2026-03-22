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Menor de 14 años muere tras ataque a balazos en el Callao. (Foto: @photo.gec)
Menor de 14 años muere tras ataque a balazos en el Callao. (Foto: @photo.gec)
Por Redacción EC

Un menor de 14 años fue asesinado a balazos la noche del sábado 21 de marzo en el jirón Loreto, a solo una cuadra del complejo policial Alipio Ponce Vásquez, en la Provincia Constitucional del Callao.

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