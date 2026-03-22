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Un menor de 14 años fue asesinado a balazos la noche del sábado 21 de marzo en el jirón Loreto, a solo una cuadra del complejo policial Alipio Ponce Vásquez, en la Provincia Constitucional del Callao.
Un menor de 14 años fue asesinado a balazos la noche del sábado 21 de marzo en el jirón Loreto, a solo una cuadra del complejo policial Alipio Ponce Vásquez, en la Provincia Constitucional del Callao.
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El crimen ocurrió alrededor de las 10:30 p.m., cuando la víctima salía de una reunión familiar y fue interceptada por dos presuntos sicarios vestidos de negro, según información preliminar.
De acuerdo con testigos, los atacantes llegaron por la cuadra 11 del jirón Loreto y dispararon en reiteradas ocasiones contra el adolescente. El menor recibió al menos seis impactos de bala, aunque vecinos aseguran haber escuchado hasta 13 detonaciones.
Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar, mientras que residentes de la zona alertaron a las autoridades. Sin embargo, denunciaron que no es la primera vez que se registran hechos de violencia en el sector y exigieron mayor presencia policial.
La Policía Nacional inició las investigaciones y ha solicitado las imágenes de las cámaras de seguridad de la Municipalidad Provincial del Callao, las cuales serán clave para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del crimen.
El caso ha generado preocupación entre los vecinos debido a la cercanía del lugar con una sede policial, lo que ha reavivado cuestionamientos sobre la seguridad en la zona.
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¿Cómo denunciar un robo u otro delito?
La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.
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