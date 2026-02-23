El Comercio
El valor del servidor público

“Sin perder la noción de las proporciones, es inevitable, pues, relacionar la fatídica circunstancia con la pérdida del principal fundamento de la política”.

    Santiago Pedraglio
    Por

    Sociólogo

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    El agente policial y también bombero fue arrastrado por las aguas del río Rímac el pasado jueves al intentar rescatar a un perro varado en un islote | Foto: Archivo GEC / Composición EC
    El agente policial y también bombero fue arrastrado por las aguas del río Rímac el pasado jueves al intentar rescatar a un perro varado en un islote | Foto: Archivo GEC / Composición EC

    El viernes 20 por la mañana, las aguas del Rímac arrastraron al suboficial y brigadista Patrick Ospina Orihuela, integrante de la Policía Nacional del Perú y bombero de la Compañía Huachipa 236, mientras intentaba rescatar a un perro atrapado por la corriente. Ocurrió en el Cercado de Lima, a la altura del puente Santa Rosa. El cuerpo sin vida del policía y brigadista −alguien consciente de que el sufrimiento no es solo potestad del ser humano− fue encontrado al día siguiente, en la desembocadura del mismo río.

    Columnistas

