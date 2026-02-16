Enfrentamiento a balazos deja un fallecido frente a discoteca en Comas

Un hombre identificado como Carlos Daniel Santos Gazana, de 28 años, perdió la vida tras recibir múltiples impactos de bala en el jirón Barreto, distrito de Comas. El ataque ocurrió en las inmediaciones de un establecimiento que operaba ilegalmente como discoteca.

Según testimonios recogidos, la víctima se desplazaba en una motocicleta cuando llegó al lugar. Al descender, se encontró con otro individuo y ambos comenzaron a dispararse mutuamente. Santos Gazana no resistió ante la gravedad de sus heridas y falleció en el sitio. Su motocicleta y el arma que portaba quedaron abandonadas, mientras que el otro involucrado logró huir y posteriormente se dirigió por cuenta propia al hospital de Collique, donde se encuentra hospitalizado en estado reservado.

Agentes de la Policía Nacional contabilizaron más de 15 casquillos de bala dispersos en la zona, lo que evidencia la violencia del enfrentamiento ocurrido en plena vía pública.

El establecimiento, que funcionaba formalmente como campo deportivo, realizaba eventos musicales sin la documentación necesaria, según confirmaron autoridades municipales. El subgerente de Fiscalización de la Municipalidad de Comas, Abel Peralta, declaró a RPP que el local ya había sido notificado previamente sobre estas irregularidades: “Para prestar el servicio de eventos musicales no [cuenta con autorización]. Por eso ha sido notificado anteriormente. Hemos venido personalmente a dejar las notificaciones e impedir estos eventos que, en este caso, se continúa realizando ”.

Tras el atentado, la Municipalidad de Comas ordenó la clausura preliminar del establecimiento para evitar que continúe operando al margen de la ley mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

