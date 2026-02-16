Enfrentamiento a balazos deja un fallecido frente a discoteca en Comas

Resumen

Hombre de 28 años muere en pleno jirón Barreto tras intercambio de disparos. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Un hombre identificado como Carlos Daniel Santos Gazana, de 28 años, perdió la vida tras recibir múltiples impactos de bala en el jirón Barreto, distrito de Comas. El ataque ocurrió en las inmediaciones de un establecimiento que operaba ilegalmente como discoteca.

