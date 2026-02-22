FAP pierde contacto con helicóptero que iba de Pisco a Chala con 15 personas a bordo

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) perdió contacto con uno de sus helicópteros que se dirigía de Pisco (Ica) a Chala (Arequipa) con 15 personas a bordo.

Según informó la institución, la nave llevaba a 4 tripulantes y 11 pasajeros, tras lo cual activó el Sistema de Búsqueda y Rescate.

En tanto, fuerzas especiales terrestres y la Policía Nacional (PNP) se dirigen a la última posición geográfica del helicóptero, mientras que las familias ya están informadas de lo sucedido.

A través de un comunicado, la Dirección de Información e Intereses Aeroespaciales de la FAP informó que la tripulación del helicóptero Mi-17 de la institución aproximadamente a las 4:30 p.m. mientras realizaba una misión programada.

La aeronave iba piloteada por el mayor FAP Sergio Páucar Centurión, el alférez FAP Luis Huerta Cárcamo y su tripulación, la suboficial de primera FAP Kamila Anchapuri Jove y el suboficial de segunda FAP Leiner Aguirre Huamán.

“Tras confirmarse la interrupción de las comunicaciones, la Institución ha dispuesto de manera inmediata la activación del Sistema de Búsqueda y Rescate (SAR), cumpliendo estrictamente con los protocolos de seguridad aeronáutica vigentes y en procura de encontrar a nuestros importantes compañeros de armas y pasajeros”, indicó.

“En estos momentos, medios aéreos de respuesta rápida y patrullas de fuerzas especiales terrestres se encuentran desplegados, con el apoyo de una delegación de la Policía Nacional del Perú de la Región; todos se encuentran en camino hacia la última posición geográfica registrada de la aeronave para dar inicio a las labores de localización”, añadió.

Comunicado de la FAP.

La FAP también refirió que se ha establecido contacto directo con los familiares “para brindarles el soporte necesario y mantenerlos informados de manera prioritaria”.