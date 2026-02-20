Arequipa: Sunass coordina abastecimiento de agua tras afectación de 30 mil conexiones por lluvias

En el distrito de Cerro Colorado, la rotura de una línea de conducción dejó sin servicio a 1.377 familias del sector Peruarbo. En Cayma, una tubería matriz afectó a 2.245 viviendas, mientras que en Paucarpata la crecida del río comprometió un pozo, perjudicando a 1.510 conexiones, donde ya se dispuso el envío de cisternas.
Además, la Sunass monitorea más de 60 reportes de desbordes de alcantarillado en Arequipa Metropolitana y advirtió que, de continuar las lluvias, podrían registrarse nuevas interrupciones temporales del servicio.
Huaicos y lluvias destruyen varias zonas en Arequipa
Ayer, la región Arequipa vivió episodios de terros tras los huaicos e inundaciones provocados por las lluvias debido al Fenómeno El Niño Costero en Perú. Los huaicos arrastraron lodo y tierra, destruyeron varias viviendas, algunas de ellas de dos pisos y muy próximas a la quebrada, al borde del colapso, en Villa Magisterial, ubicada en elcono norte de Arequipa.
El daño no solo afecta la infraestructura vial, sino también la seguridad de quienes residen cerca de la torrentera.