Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las autoridades advierten que la continuidad de precipitaciones podría generar nuevas interrupciones temporales del servicio. Foto: Sunass
Las autoridades advierten que la continuidad de precipitaciones podría generar nuevas interrupciones temporales del servicio. Foto: Sunass
Por Redacción EC

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) informó que coordina y supervisa el abastecimiento alternativo de agua potable mediante camiones cisterna, a cargo de Sedapar, tras las intensas lluvias registradas en Arequipa que han generado interrupciones en más de 30 mil conexiones domiciliarias.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Arequipa: Sunass coordina abastecimiento de agua tras afectación de 30 mil conexiones por lluvias
Arequipa

Arequipa: Sunass coordina abastecimiento de agua tras afectación de 30 mil conexiones por lluvias

Arequipa: adulta mayor y hombre fallecen durante fuerte lluvia en la ciudad
Arequipa

Arequipa: adulta mayor y hombre fallecen durante fuerte lluvia en la ciudad

Arequipa: huaico bloquea la Panamericana Sur y deja buses y vehículos varados en Caravelí
Arequipa

Arequipa: huaico bloquea la Panamericana Sur y deja buses y vehículos varados en Caravelí

Lluvia en Arequipa: rescatan a pasajeros de bus tras quedar atrapado en zanjón
Arequipa

Lluvia en Arequipa: rescatan a pasajeros de bus tras quedar atrapado en zanjón