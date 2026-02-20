Arequipa: Sunass coordina abastecimiento de agua tras afectación de 30 mil conexiones por lluvias

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) informó que coordina y supervisa el abastecimiento alternativo de agua potable mediante camiones cisterna, a cargo de Sedapar, tras las intensas lluvias registradas en Arequipa que han generado interrupciones en más de 30 mil conexiones domiciliarias.

Distritos afectados en conexiones de agua potable

En el distrito de Cerro Colorado, la rotura de una línea de conducción dejó sin servicio a 1.377 familias del sector Peruarbo. En Cayma, una tubería matriz afectó a 2.245 viviendas, mientras que en Paucarpata la crecida del río comprometió un pozo, perjudicando a 1.510 conexiones, donde ya se dispuso el envío de cisternas.

Lluvias inundaron Terminal Terrestre de Arequipa y restringen viajes hacia Lima. Foto: GEC.

La situación también impacta a otras provincias. En Caravelí, la activación de una quebrada dañó una tubería y afectó a 1.497 conexiones. En Camaná, la reducción de producción de agua por turbiedad y la rotura de una tubería perjudicaron a 5.488 usuarios. En Chuquibamba, un huaico destruyó parte de la línea de conducción, afectando a 1.380 conexiones.

En El Pedregal (Caylloma), la paralización preventiva de la planta de tratamiento dejó sin servicio a 2.550 viviendas.

Además, la Sunass monitorea más de 60 reportes de desbordes de alcantarillado en Arequipa Metropolitana y advirtió que, de continuar las lluvias, podrían registrarse nuevas interrupciones temporales del servicio.

Huaicos y lluvias destruyen varias zonas en Arequipa

Ayer, la región Arequipa vivió episodios de terros tras los huaicos e inundaciones provocados por las lluvias debido al Fenómeno El Niño Costero en Perú. Los huaicos arrastraron lodo y tierra, destruyeron varias viviendas, algunas de ellas de dos pisos y muy próximas a la quebrada, al borde del colapso, en Villa Magisterial, ubicada en elcono norte de Arequipa.

El daño no solo afecta la infraestructura vial, sino también la seguridad de quienes residen cerca de la torrentera.