Osinergmin activa Plan de Emergencia Energética en 707 distritos por lluvias

Ante la declaratoria de estado de emergencia en 707 distritos del país por la intensidad de las lluvias e inundaciones, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) puso en marcha su Plan de Seguridad Energética.

Esta medida responde a las alertas emitidas por el Ingemmet, que identifican 520 zonas críticas con alto riesgo de deslizamientos y huaicos en los próximos días.

La estrategia institucional contempla el despliegue de 100 supervisores encargados de monitorear la integridad de las redes de electricidad, gas natural y establecimientos de hidrocarburos.

El objetivo central es asegurar que las empresas concesionarias ejecuten acciones preventivas en subestaciones, postes y cableado, además de coordinar cortes preventivos en áreas inundadas para evitar accidentes eléctricos.

Infraestructura colapsa en Arequipa por lluvias intensas

¿Qué actividades preventivas realizaron en Arequipa?

En la región Arequipa, donde el desborde de torrenteras ha afectado diversos sectores, el organismo reforzó la fiscalización de campo. Por ello, tras evaluar 29 estaciones de servicio, se confirmó que 27 operan con normalidad.

Sin embargo, se detectaron irregularidades en un establecimiento de Cerro Colorado y se procedió con una medida drástica en Yanahuara.

“En Yanahuara, se suspendió el Registro de Hidrocarburos de un grifo por presentar condiciones inseguras, tras el ingreso de lodo a su patio de maniobras y zona de tanques”, informó la Entidad mediante un comunicado.

Asimismo, Osinergmin confirmó el restablecimiento del servicio eléctrico en zonas afectadas de Arequipa, con un monitoreo constante en los distritos de Cayma, Paucarpata y Yanahuara para identificar riesgos residuales.

Un huaico en Arequipa ha bloqueado la Panamericana Sur, dejando varados buses y vehículos en Caravelí. La situación, causada por el desbordamiento del río Lomas, ha generado preocupaciones entre los pasajeros y daños en infraestructuras. El deslizamiento se registró esta madrugada a la altura del kilómetro 532 200, en el distrito de Lomas.

Consejos de prevención para mitigar los riesgos

Como parte de las acciones de control, el organismo verificó que los grifos en zonas inundables apliquen estrictamente sus planes de contingencia. Cabe destacar que, durante 2025, la entidad ya había fiscalizado a 107 agentes de hidrocarburos en mega-operativos preventivos.

De ese modo, para mitigar riesgos en los hogares, Osinergmin emitió las siguientes recomendaciones técnicas como revisar tableros eléctricos y asegurar el uso de interruptores termomagnéticos y diferenciales.

Así como que, ante presencia de agua o humedad en la vivienda, se debe bajar la llave general inmediatamente, y finalmente, evitar el contacto con postes o redes eléctricas y reportar ramas de árboles que interfieran con el cableado.

Caudalosas aguas del río Rímac debido a lluvias en la sierra central

“Las viviendas deben contar con interruptores que protejan contra sobrecargas y electrocuciones. La reconexión tras una inundación solo debe ser realizada por un técnico calificado”, enfatizó el organismo regulador.

Por otro lado, se cuenta con la línea 1840 para reportar emergencias o infraestructuras en riesgo relacionadas con servicios eléctricos o combustibles a nivel nacional.