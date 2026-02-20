Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La medida responde a las alertas emitidas por el Ingemmet, que identifican 520 zonas críticas con alto riesgo de deslizamientos y huaicos en los próximos días | Foto: Difusión
La medida responde a las alertas emitidas por el Ingemmet, que identifican 520 zonas críticas con alto riesgo de deslizamientos y huaicos en los próximos días | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Ante la declaratoria de estado de emergencia en 707 distritos del país por la intensidad de las lluvias e inundaciones, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) puso en marcha su Plan de Seguridad Energética.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Osinergmin activa Plan de Emergencia Energética en 707 distritos por lluvias
Sucesos

Osinergmin activa Plan de Emergencia Energética en 707 distritos por lluvias

Senamhi advierte incremento de caudales y activación de quebradas en Ica y Arequipa
Sucesos

Senamhi advierte incremento de caudales y activación de quebradas en Ica y Arequipa

Río Rímac: hallan casco y chaleco de policía que desapareció cuando rescataba a perrito
Sucesos

Río Rímac: hallan casco y chaleco de policía que desapareció cuando rescataba a perrito

Identifican a presunto chofer que atropelló y mató a Lizeth Marzano en San Isidro
Sucesos

Identifican a presunto chofer que atropelló y mató a Lizeth Marzano en San Isidro