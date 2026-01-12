El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), informó que las tarifas eléctricas domiciliarias del Sistema Interconectado Nacional se redujeron en -8,13% durante el 2025.

Como se recuerda, cada mes, esta institución técnica revisa y calcula las tarifas en base a fórmulas establecidas en la normativa del sector eléctrico. Para ello se toma en cuenta la evolución de indicadores macroeconómicos como el Índice de Precios al Por Mayor (IPM) y el tipo de cambio.

También, los precios de combustibles utilizados para la generación eléctrica como el Diésel 2, Residual 6 y el gas natural; además del precio de metales como el cobre y aluminio, empleados en la infraestructura eléctrica. Igualmente se evalúa el ingreso de nueva infraestructura eléctrica, que brinda confiabilidad y seguridad al servicio eléctrico.

Así, en el 2025, las tarifas eléctricas para los usuarios domiciliarios disminuyeron principalmente por las reducciones del IPM (-3,76%) y el tipo de cambio (-10,66%) de enero a diciembre de dicho año. Además, se registró el ingreso de nueva infraestructura eléctrica como los proyectos “Ampliación 21” de REP, “Enlace 220 kV Pariñas- Nueva Tumbes”, “Enlace 500 kV La Niña – Piura” y de los refuerzos 1 y 2 de la LT Chilca – Marcona –Montalvo (“Ampliación de la S.E. Montalvo 500/220 kV” y “Ampliación de la S.E. Poroma 500/220 kV”).

Tarifas eléctricas para enero 2026

Luego de la respectiva revisión mensual, a partir del 4 de enero de 2026, las tarifas eléctricas del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) tendrán una variación promedio de 0,01% para los usuarios domiciliarios. En el caso de los usuarios comerciales e industriales no se registra variación.

La variación de las tarifas domiciliarias se produce por la actualización de los Peajes de los Sistemas Secundarios y Complementarios de Transmisión en aplicación del artículo 3 de la Resolución 049-2025-OS/CD; además de la entrada en operación comercial del proyecto “S.E. Nueva Tumbes 220/60 kV-75 MVA”.

Por otro lado, las tarifas eléctricas de los Sistemas Eléctricos Aislados, tendrán una reducción promedio de -0,75% para los usuarios domiciliarios y de -0,92% para los usuarios comerciales e industriales, debido a la aplicación de las fórmulas de actualización de los Precios en Barra Efectivos, por la variación del IPM y precios de los combustibles (Diésel).