Denisse Miralles, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), indicó que el mandato del Decreto de Urgencia N.°010-2025 es encargar a Proinversión la identificación de los activos de Petro-Perú, a los que puedan ingresar inversionistas para que participen en el negocio, como podría ser la refinería de Talara o el oleoducto norperuano, pero siempre manteniendo la propiedad de estos activos.

En ese sentido, a finales de enero, Proinversión estará presentando el plan de promoción de los activos de la petrolera estatal y para junio el gobierno espera que se firmen los primeros contratos de participación de capital privado en algunas de las líneas de negocios de la empresa.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“El primer hito que te comento es este, hacia finales del mes Proinversión va a presentar un plan de promoción de los activos de Petroperú, la idea es que hacia el mes de junio ya estén suscritos los primeros contratos que permitan que este capital privado inyecte financiamiento y participe compartiendo riesgos, de manera que tienes un socio adicional. La idea es que a junio ya tengamos esos primeros contratos firmados en algunas de las líneas de negocios más estratégicas”, señaló en entrevista con Panorama.

Miralles también se refirió a las críticas que ha generado en algunos sectores la medida del gobierno. Señaló que era la única alternativa viable de reflotar la empresa, pues el gobierno no estaba dispuesto a realizar nuevas transferencias, como se hizo en gobiernos anteriores.

Informó que Petro-Perú mantiene una deuda de US$5.000 millones, y a octubre del 2025, que es el período auditado hasta el momento, las pérdidas netas ascienden a 1611 millones de soles.

“Una empresa que no produce utilidades cómo va a pagar sus deudas, claro, estaban esperando que el gobierno hiciera otra transferencia de recursos, y eso no iba a pasar”, finalizó.