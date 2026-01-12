Considerando que el flujo comercial entre Perú y Venezuela se redujo de US$611 millones en el 2010, un año antes de hacerse efectiva la salida de ese país de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) a US$156 millones 508 mil en el 2024, el director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (Cien-Adex), Edgar Vásquez Vela, estimó que la recuperación del intercambio bilateral con Venezuela no se dará en el corto plazo.

“El primer factor estructural que determinó el retroceso del intercambio bilateral fue la salida de Venezuela de ese bloque comercial; el segundo fue la profunda crisis económica en la que se vio inmersa”, detalló.

Cabe precisar que Venezuela anunció su retiro de la CAN en el 2006, cuando estaba en la presidencia Hugo Chávez; no obstante, el proceso de desvinculación fue gradual y se formalizó en el 2011, tras culminar el periodo de transición, el cual se caracterizó por la pérdida de derechos y obligaciones derivados del régimen arancelario andino.

Vásquez agregó que en la actualidad, la relación presenta un marcado carácter asimétrico. Perú exporta principalmente manufacturas, entre ellas alambre de cobre refinado, mientras que las importaciones desde Venezuela son limitadas y se concentran en productos de consumo dirigidos, en gran medida, a la comunidad venezolana residente en el país.

“En términos macroeconómicos no constituye un mercado relevante para el comercio exterior peruano, pero no hay duda de su importancia para empresas vinculadas a determinados nichos, como las de alambre de cobre, que encuentran oportunidades puntuales en ese destino, pese al contexto adverso”, refirió.

Según el Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Trade, la balanza comercial entre enero y noviembre del 2025 fue positiva para Perú en US$129 millones. Mientras las exportaciones ascendieron a US$134 millones, las importaciones sumaron US$ 6 millones.

El 100% de los despachos peruanos correspondió al sector no tradicional, siendo la siderometalurgia el rubro más importante con US$53 millones, seguido por el químico (US$ 25 millones), agroindustria (US$20 millones), confecciones (US$18 millones), metalmecánico (US$7 millones), varios (US$4 millones), textil (US$3 millones), pesca y acuicultura (US$2 millones) y minería no metálica (US$1 millón).

Por el lado de las importaciones, Venezuela realizó envíos principalmente de la agroindustria (US$5 millones), además de bienes químicos (US$400 mil), textiles (US$200 mil) y metalmecánicos (US$100 mil). Resaltaron los productos alimenticios con vitaminas y minerales (US$1 millón), cacao en grano (US$858 mil), ron (US$784 mil), mayonesa (US$ 479 mil), margarina (US$296 mil), entre otros.