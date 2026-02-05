Osinergmin, en cumplimiento con lo establecido por la normativa sobre la actualización de las tarifas eléctricas, ha efectuado la revisión mensual correspondiente. Como resultado, a partir del 4 de febrero de 2026, las tarifas eléctricas del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) tendrán una reducción promedio de -2,96% para los usuarios domiciliarios y de -3,68% para los usuarios comerciales e industriales.

El reajuste tarifario en el SEIN responde a:

Variaciones en los Precios a Nivel Generación por efecto de la variación del tipo de cambio. La actualización trimestral de cargos adicionales en el recibo de luz como son: compensación a los contratos de las centrales de reserva fría, la prima de generación con recursos energéticos renovables, el cargo unitario por FISE, la confiabilidad en la cadena de suministro de energía, y la capacidad de generación eléctrica.

Por otro lado, las tarifas eléctricas de los Sistemas Eléctricos Aislados, tendrán una variación promedio de 0,03% para los usuarios domiciliarios y de 0,12% para los usuarios comerciales e industriales.

Este ajuste responde a la aplicación de las fórmulas de actualización de los Precios en Barra Efectivos, por la variación del IPM y precios de los combustibles (Diésel).

Para ambos casos (SEIN y Sistemas Aislados) también impactó la actualización del Cargo Fijo y del Valor Agregado de Distribución por la actualización de los Precios a Nivel de Generación.

Cabe señalar que, durante el presente año, al mes de febrero 2026, la variación acumulada de las tarifas residenciales en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional es de -2,95%.