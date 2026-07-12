Tras el inicio de julio 2026, el mes no solo incluye diversas efemérides cívicas, sino también feriados que los peruanos aprovechan al máximo para viajar a los principales destinos del país como Paracas, Máncora, Cusco, Arequipa, Trujillo, Cajamarca, entre otras. Es así que, durante estas fechas festivas, establecidas por la ley, brindan una serie de beneficios laborales a los empleados, lo cual reconoce su gran labor en medio de festividades importantes. En ese contexto, el próximo 23 de julio, feriado por el Día de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), representará una excelente oportunidad para que muchas personas hagan una pausa en sus actividades laborales y académicas y disfruten de un descanso nacional. Sin embargo, a raíz de esta disposición, muchas personas se preguntan a quiénes está dirigida esta medida y quiénes podrán beneficiarse de ella. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUIÉNES DESCANSARÁN EL FERIADO DEL 23 DE JULIO?

Este mes no solo permitirá que miles de peruanos disfruten de las vacaciones o la presencia de diversos circos en el país, sino también de varios esperados feriados nacionales. De esta manera, según la Ley n.º 31822, este jueves 23 de julio será considerado feriado por el Día de la Fuerza Aérea del Perú, en la que se conmemora el heroico sacrificio del capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales durante la lucha con Ecuador en el año 1941, así como se destaca la importancia de esta institución en la seguridad y defensa del país. Por lo tanto, este día será no laborable y remunerado tanto para el sector público como privado.

Sin embargo, eso no es todo, siguiendo con el calendario nacional, los otros dos feriados se dará el próximo martes 28 y miércoles 29 de julio por la celebración de la declaración de la Independencia del Perú, liderado por el general José de San Martín en el año 1821 y el Desfile Cívico Militar. Por ello, estas fechas representan una gran oportunidad para la población, quienes podrán disfrutar en familia y desarrollar diferentes actividades alusivas a las festividades cívicas. Por consiguiente, vale precisar que estos feriados no van acompañados de días no laborables, por lo que no habrá fines de semana largo o feriados largos en el país.

¿QUÉ TRABAJADORES DESCANSAN ESTE 27 DE JULIO POR FIESTAS PATRIAS 2026?

Las Fiestas Patrias 2026 están a la vuelta de la esquina y miles de peruanos se organizan para disfrutar de varios días de descanso. Por ello, a través del Decreto Supremo n° 075-2026-PCM, el Gobierno estableció que este lunes 27 de julio sea declarado como día no laborable compensable para los trabajadores del sector público. Esta medida permitirá que puedan disfrutar de un feriado largo de cinco días, con el objetivo de impulsar el turismo interno en el país y conmemorar los 205 años de independencia. Sin embargo, la norma señala que los empleados estatales deberán recuperar las horas dejadas de laborar dentro de los próximos diez días hábiles o en la fecha que haya determinado cada institución.

En el caso del sector privado, el 27 de julio será día no laborable, siempre que haya un acuerdo entre empleador y trabajadores. De no existir consenso, la decisión corresponderá al empleador y la recuperación de horas deberá ser coordinada por ambas partes. “A fin de fomentar el desarrollo del turismo interno, el Gobierno lleva a cabo políticas estratégicas de promoción de los atractivos turísticos del país, dentro de las cuales promueve desde hace más de una década el establecimiento de días no laborables sujetos a compensación o recuperación de horas no trabajadas para el sector público, los cuales, sumados a los feriados ordinarios, crean fines de semana largos propicios para la práctica de turismo interno; medida que tiene un impacto positivo en el desarrollo del mismo”, indica el decreto.