Por Redacción EC

Tras el inicio de julio 2026, el mes no solo incluye diversas efemérides cívicas, sino también feriados que los peruanos aprovechan al máximo para viajar a los principales destinos del país como Paracas, Máncora, Cusco, Arequipa, Trujillo, Cajamarca, entre otras. Es así que, durante estas fechas festivas, establecidas por la ley, brindan una serie de beneficios laborales a los empleados, lo cual reconoce su gran labor en medio de festividades importantes. En ese contexto, el próximo 23 de julio, feriado por el Día de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), representará una excelente oportunidad para que muchas personas hagan una pausa en sus actividades laborales y académicas y disfruten de un descanso nacional. Sin embargo, a raíz de esta disposición, muchas personas se preguntan a quiénes está dirigida esta medida y quiénes podrán beneficiarse de ella. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.