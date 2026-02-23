Surco: menor de 13 años resulta herida tras ser atropellada en la Vía Expresa Sur.

Un accidente de tránsito dejó herida a una adolescente de 13 años este domingo en el cruce de la Vía Expresa Sur con la avenida Surco, en el distrito de Santiago de Surco. La menor fue embestida por una motocicleta cuando intentaba cruzar la pista frente a un centro educativo de la zona.

Testigos señalaron que el conductor del vehículo menor habría intentado avanzar antes de que cambiara la luz del semáforo.

Según reportó RPP, la adolescente fue atendida inicialmente por paramédicos de la comuna distrital y luego trasladada por el Servicio de Atención Móvil de Urgencia a una clínica cercana.

El citado medio informó que la menor presenta una fractura y múltiples golpes, por lo que permanece en evaluación médica.

En tanto, vecinos del sector advirtieron que la Vía Expresa Sur es un punto crítico debido a la alta velocidad con la que circulan autos y motocicletas, y alertaron que ya se han registrado otros accidentes en el mismo cruce.

Tras lo ocurrido, la Municipalidad de Surco solicitó públicamente a la Municipalidad Metropolitana de Lima la instalación de más puentes peatonales en la zona, al considerar que se trata de un tramo de riesgo permanente para los peatones.