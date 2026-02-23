Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Surco: menor de 13 años resulta herida tras ser atropellada en la Vía Expresa Sur.
Surco: menor de 13 años resulta herida tras ser atropellada en la Vía Expresa Sur.
Por Redacción EC

Un accidente de tránsito dejó herida a una adolescente de 13 años este domingo en el cruce de la Vía Expresa Sur con la avenida Surco, en el distrito de Santiago de Surco. La menor fue embestida por una motocicleta cuando intentaba cruzar la pista frente a un centro educativo de la zona.

