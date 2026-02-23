FAP: mueren tripulantes y pasajeros, incluidos menores de edad, de helicóptero accidentado

Resumen

Era un helicóptero que realizaba el trayecto entre Pisco (Ica) y Chala (Arequipa). Foto: Andina
Por Redacción EC

Luego de varias horas de búsqueda, la Fuerza Área del Perú (FAP) halló los restos del helicóptero Mi-17 que desapareció mientras realizaba el trayecto entre Pisco (Ica) y Chala (Arequipa) y, además, confirmó la muerte de sus cuatro tripulantes y 11 pasajeros, entre ellos, siete menores de edad.

