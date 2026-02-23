FAP: mueren tripulantes y pasajeros, incluidos menores de edad, de helicóptero accidentado

Luego de varias horas de búsqueda, la Fuerza Área del Perú (FAP) halló los restos del helicóptero Mi-17 que desapareció mientras realizaba el trayecto entre Pisco (Ica) y Chala (Arequipa) y, además, confirmó la muerte de sus cuatro tripulantes y 11 pasajeros, entre ellos, siete menores de edad.

El comunicado de la FAP indicó que la aeronave estaba pilotada por el Mayor FAP Sergio Paucar Centurión, el Alférez FAP Luis Huertas Cárcamo, junto a la Suboficial de Primera Kamila Anchapuri Jove y el Suboficial de Segunda Leiner Aguirre Huamán, en una misión programada, todos ellos fallecidos.

La entidad también detalla la identidad del resto que perecieron en el accidente áreo:

• Coronel FAP Javier Nole Gonzales (50)

• Ivis Rodriguez Romero (49)

• R.N.R (17)

• F.N.R (15)

• Elisa Bernal Paredes (49)

• G.T.B (14)

• F.T.B (14)

• M.G.M.L (14)

• Zoila Fernández Medina (45)

• M.G.F (14)

• A.G.F (03)

¿A dónde se dirigía el helicóptero cuando se accidentó?

La FAP precisó que el helicóptero siniestrado se dirigía a cumplir labores de búsqueda y rescate, así como apoyo a la ciudadanía ante las inundaciones, desbordes y otros siniestros en Arequipa. Del mismo modo, apoyaría en el entrenamiento del curso de paracaidismo de Cadetes FAP.

El Alto Mando expresó sus condolencias y solidaridad con los familiares de los fallecidos, y aseguró que se les brindará todo el apoyo necesario. También dispuso la inmediata activación de la Junta de Investigación de Accidentes para esclarecer las causas del suceso.

Finalmente, la Fuerza Aérea del Perú se une al duelo nacional por la pérdida de estos peruanos.Reafirmó su compromiso de acompañar a los deudos en este difícil momento.

Previamente, la Dirección de Información e Intereses Aeroespaciales de la FAP informó que la tripulación del helicóptero Mi-17 de la institución partió aproximadamente a las 4:30 p.m. del domingo mientras realizaba una misión programada.

La FAP también refirió que se ha establecido contacto directo con los familiares “para brindarles el soporte necesario y mantenerlos informados de manera prioritaria”.