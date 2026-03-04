Resumen

El hermano de Lizeth Marzano comentó que, con la prisión preventiva de Villar, siente una paz parcial por el fallecimiento de la joven deportista | Foto: Magaly TV (Captura) / Poder Judicial (Captura) / Composición EC
Este viernes, el 33.° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó prisión preventiva por nueve meses contra Adrián Alonso Villar Chirinos, quien está siendo investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga, en agravio de la deportista Lizeth Marzano Noguera, a quien atropelló el pasado 17 de febrero en San Isidro.

