Este viernes, el 33.° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó prisión preventiva por nueve meses contra Adrián Alonso Villar Chirinos, quien está siendo investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga, en agravio de la deportista Lizeth Marzano Noguera, a quien atropelló el pasado 17 de febrero en San Isidro.

La medida, dispuesta por el magistrado Adolfo Fernando Farfán, se basó en el peligro de fuga y la posible obstaculización de justicia. Y es que, según la fiscalía, Villar no cuenta con arraigo laboral ni domiciliario sólido, y se denunció una presunta manipulación de pruebas mediante la eliminación de mensajes de texto.

La reacción de Gino Marzano a la prisión preventiva contra Adrián Villar

Tras conocerse el fallo, Gino Marzano, hermano de la víctima, expresó el agotamiento emocional acumulado tras semanas exigiendo justicia. En declaraciones para "Magaly TV: La Firme", Marzano calificó la decisión como un avance significativo no solo para su familia, sino para otras víctimas de accidentes de tránsito.

“Creo que marcamos un gran precedente aquí. La verdad es que estoy muy emocionado; es mucha tensión la que he venido cargando estos últimos días... creo que, parcialmente, vamos a darle la pena que se merece a este sujeto” , manifestó conmovido.

A pesar de la resolución, el familiar reconoció que el proceso legal aún es extenso y que la prisión preventiva es solo una etapa previa al juicio oral. “Es un primer paso, todavía nos queda un largo tramo. Creo que hoy va a ser una de las primeras noches en que voy a poder descansar”, añadió.

MÁS INFORMACIÓN: Fiscal sostiene que Adrián Villar borró chats con el padre de su expareja tras atropello a Lizeth Marzano

Gino Marzano denunció presunto tráfico de influencias a favor de Villar

Hace algunos días Gino Marzano, hermano de la deportista Lizeth Marzano, aseguró que hubo tráfico de influencias para beneficiar a Adrián Villar, conductor involucrado en el caso y el principal acusado.

“Totalmente para que le den una pena menor y no lo capturen un plazo menor a 48 horas. Todas las personas han empezado a aparecer a partir de las imágenes”, sentenció en el programa ‘Siempre a las ocho’, de El Comercio.

Por su parte, la defensa de Villar, a cargo de César Nakazaki, apeló a su condición de estudiante universitario y a la falta de antecedentes penales para intentar evitar el internamiento.

Sin embargo, durante la audiencia, la fiscal Yanet Roller Rodríguez alertó que el dosaje etílico fue practicado ocho horas después del incidente y que existen diligencias pendientes debido a la falta de pago de tasas para peritajes vehiculares.

“No se trata solo de Lizeth Marzano, se trata de muchos peruanos. Que todos esos casos que han quedado impunes tengan esto como un precedente para poder creer que se puede hacer justicia”, dijo por su parte Gino .

La reciente investigación sobre el caso de Lizeth Marzano avanza con la difusión de chats y llamadas de Adrián Villar. Las comunicaciones con sus padres y su pareja revelan detalles inquietantes sobre las circunstancias del accidente. Mientras tanto, la audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano fue suspendida y reprogramada hasta el 3 de marzo.

Villar Chirinos ya fue puesto a disposición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para ser trasladado al penal donde afrontará el proceso judicial, cuya pena estimada por la Fiscalía podría superar los seis años de cárcel.

La prisión preventiva, decidida por el juez, no es una condena.

#LoÚltimo. 33.° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima impone nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Alonso Villar Chirinos, investigado por homicidio culposo, omisión de socorro y exposición al peligro; así como fuga tras el atropello y posterior muerte de la… pic.twitter.com/w8M7qANnF3 — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) March 5, 2026