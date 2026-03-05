Adrián Villar, de 21 años, fue sentenciado a nueve meses de prisión preventiva por el Poder Judicial, tras el accidente vehicular que terminó con la vida de la deportista Lizeth Marzano. La medida restrictiva busca asegurar la presencia del investigado durante el proceso legal que enfrenta por el accidente, según informó la entidad judicial.

La defensa legal de Adrián Villar confirmó que han apelado el fallo dictado por el Poder Judicial. El abogado César Pérez indicó que busca reducir la sanción impuesta al joven de 21 años. Mientras se evalúa esta acción legal, Villar tendrá que cumplir la prisión preventiva.

“La decisión judicial declara fundado el pedido que es de nueves meses de la Fiscalía”, declaró el letrado ante las preguntas de la prensa.

La defensa de Adrian Villar apela prisión preventiva (Foto: Captura de América Noticias)

Al ser consultado por si su patrocinado, Adrián Villar, cumplirá con los nueve meses de prisión preventiva dictados por el Poder Judicial, la defensa legal del joven señaló que todo dependerá de la apelación.

“Depende de la apelación, evidentemente, como cualquier resolución judicial, tiene que ser sometida a un control de un juez superior”, agregó.

Tras la decisión del Poder Judicial, los padres de Adrián Villar se despidieron del joven y se retiraron sin dar declaraciones a la prensa. Cabe resaltar que el joven de 21 años cumplió su octava y última noche en la carceleta de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito antes de su traslado definitivo. El destino inicial de Villar será la carceleta ubicada en el penal de Ancón I.

La mañana de este jueves 5 de marzo de 2026, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) decidirá en qué establecimiento penal Adrián Villar cumplirá los nueve meses de prisión preventiva dictados. Esta decisión la tomará considerando el informe que emita la junta calificadora del INPE tras evaluar el perfil del procesado.