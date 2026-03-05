Resumen

La defensa de Adrian Villar apela prisión preventiva (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Adrián Villar, de 21 años, fue sentenciado a nueve meses de prisión preventiva por el Poder Judicial, tras el accidente vehicular que terminó con la vida de la deportista Lizeth Marzano. La medida restrictiva busca asegurar la presencia del investigado durante el proceso legal que enfrenta por el accidente, según informó la entidad judicial.

