Por Hernán Medrano Marin

Será investigado tras las rejas. La noche de este miércoles, el Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos, joven de 21 años que atropelló y mató a Lizeth Marzano la noche del pasado 17 de febrero, en la zona de El Golf, en San Isidro, cuando esta se encontraba corriendo. Él viene siendo procesado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga tras atropellar y causar la muerte de la deportista.

