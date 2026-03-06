El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que el Puesto de Comando Unificado ubicado en la plaza Gastañeta, Cercado de Lima, fue reposicionado con la finalidad de luchar contra la delincuencia y la criminalidad en la capital, en el marco de la ampliación del estado de emergencia en Lima.

Este anuncio lo hizo tras una reunión con el actual presidente de la República, José María Balcázar e integrantes de su Gabinete Ministerial.

“Se aceptó nuestro pedido de reponer este puesto unificado de comando que está integrado por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y agentes de la Municipalidad Metropolitana Lima. A partir de hoy ya está nuevamente en operaciones”, señaló el burgomaestre de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Retiran puesto de Fuerzas Armadas

En febrero de este año, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que personal del Ejército retiró, de manera unilateral y sin previo aviso, el Puesto de Comando Unificado instalado en la Plaza Castañeta, en el Cercado de Lima a pesar del estado de emergencia vigente.