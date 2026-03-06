Resumen

En dicembre del año pasado, la nueva Plaza Gastañeta fue remodelada y es la única plaza del país que cuenta con áreas verdes sintéticas. Foto: Lima Antigua
El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que el Puesto de Comando Unificado ubicado en la plaza Gastañeta, Cercado de Lima, fue reposicionado con la finalidad de luchar contra la delincuencia y la criminalidad en la capital, en el marco de la ampliación del estado de emergencia en Lima.

