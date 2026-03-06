Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que el Puesto de Comando Unificado ubicado en la plaza Gastañeta, Cercado de Lima, fue reposicionado con la finalidad de luchar contra la delincuencia y la criminalidad en la capital, en el marco de la ampliación del estado de emergencia en Lima.
