Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El miércoles, el colegio Hiram Bingham The British International School of Lima explicó que la demora en el inicio del año escolar, programado originalmente para el lunes 2 de marzo, fue retrasado dos días debido a “una situación provocada por la Municipalidad Metropolitana de Lima”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.