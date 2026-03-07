La situación a la que hacía referencia la institución educativa es una obra complementaria a la Vía Expresa Sur que ha terminado partiendo en dos al colegio y la que, aseguran, inició de forma intempestiva.

"El 27 de febrero de 2026, en horas de la madrugada, de forma totalmente violenta y arbitraria, y sin notificación alguna, personal de la MML acudió a nuestra propiedad y, mediante el uso de maquinarias pesadas, ingresaron intempestivamente y destruyeron los bloques de contención, los jardines, una rotonda vehicular, una parte de nuestro muro perimetral y el paso peatonal techado construido para conectar dos secciones del colegio y por donde pasaban nuestros niños de primaria e inicial“, detallaron desde la institución a El Comercio.

El área comprometida, que tiene una superficie de 2,374.79 m2, era utilizada principalmente como cancha de fútbol y zona de juego para niños, según pudo conocer este Diario. “Ahí también se ubicaba la fibra de internet de primaria a secundaria, instalaciones de riego, área verde y el alcantarillado del colegio”, añadieron desde el centro educativo.

El colegio quedó partido a la mitad durante las obras de EMAPE. / EL COMERCIO

En una visita a la zona realizada este jueves 5 de marzo, El Comercio pudo comprobar lo mencionado por el Hiram Bingham, además, se podía apreciar una larga fila de autos en la Av. Los Vicus al finalizar la jornada escolar, debido a que esta ahora cumple la función de ingreso principal en reemplazo al acceso de la Av. Paseo La Castellana.

“Hemos tenido que trasladar las aulas de primaria al edificio de la Av. Los Vicus para acoger ahí a todos nuestros alumnos y poder empezar con el dictado de clases. Se ha tenido que dejar de operar el edificio que da a la Av. La Castellana. Este incidente viene afectando gravemente a nuestra comunidad educativa, no solo por la indignación que nos genera que el municipio ejecute una obra pública en un predio que es privado, sino por el temor que sentimos que el municipio adopte otras medidas para seguir afectándonos“, expresaron desde el colegio.

Vecinos de la zona reportaron a este Diario que el intempestivo inicio de las obras también había causado caos vehicular, convirtiendo a la calle y el pequeño parte de La Goleta en un improvisado estacionamiento. Por otro lado, expresaron su preocupación sobre el futuro de los frondosos árboles que existen en La Castellana.

La puerta de Los Vicus es la principal debido a las obras en La Castellana. / CESAR CAMPOS / EL COMERCIO

- EMAPE niega desconocimiento -

El Comercio solicitó comunicarse con un vocero de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (EMAPE), encargada de ejecutar los trabajos vinculados a las obras en el entorno de la Vía Expresa Sur y la avenida Paseo La Castellana.

Desde EMAPE compartieron un comunicado dirigido a la opinión pública en el que indican que “el 9 de octubre del 2025, se realizó una reunión entre representantes del colegio Hiram Bingham y EMAPE, en la cual se suscribió un acta, dejando constancia de la entrega de un predio ubicado al interior de las instalaciones del referido centro educativo en el distrito de Surco y la recepción del mismo por parte de EMAPE”.

Comunicado de EMAPE dirigido a la opinión pública. / EMAPE

En ese sentido, la empresa municipal asegura que una de las cláusulas del documento indica “que los representantes de la asociación del colegio Hiram Bingham hacen entrega del predio descrito, libre de ocupantes y de todo impedimento para la ejecución de la obra ‘Continuación Paseo La Castellana’”.

Por ello, EMAPE califica la intervención del viernes 27 de febrero “dentro de los acuerdos suscritos en la mencionada acta de entrega y recepción del predio”.

El Comercio solicitó a EMAPE acceso al acta suscrita en octubre del 2025, pero el pedido fue ignorado.

El Comercio comprobó la congestión en la Av. Los Vicus a la hora de salida del colegio. / CESAR CAMPOS / EL COMERCIO

Al ser consultados al respecto, representantes del colegio Hiram Bingham confirmaron a este Diario que se firmó un acta de entrega con la MML, “pero no se ejecutó, entre otros puntos, porque se debía culminar el año escolar y, sobre todo, porque el municipio debía iniciar el procedimiento de expropiación o trato directo, lo que nunca ocurrió. El municipio ahora pretende ejecutar la obra invocando esta acta, pero sin haber cumplido con el pago previo ni compensado la pérdida de la propiedad, como exige la ley“.

La escuela tampoco compartió el acta. "Sin embargo, en cualquier caso, dicha acta no podría autorizar por sí misma la ejecución de las obras, porque la norma exige previamente adquirir la propiedad. El Estado no puede ejecutar una obra pública en un predio privado. Esto sería irregular“, agregaron.