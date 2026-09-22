Cecilia Chacón deslizó que las bancadas de izquierda serían aliados de la minería ilegal. (Foto: Congreso)
Cecilia Chacón deslizó que las bancadas de izquierda serían aliados de la minería ilegal. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

La diputada de Fuerza Popular Cecilia Chacón afirmó este martes que “cada vez se va aclarando más el panorama y sabemos que la intención de la izquierda es generar el caos, no el orden”.

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