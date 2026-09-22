La diputada de Fuerza Popular Cecilia Chacón afirmó este martes que “cada vez se va aclarando más el panorama y sabemos que la intención de la izquierda es generar el caos, no el orden”.

Chacón señaló que, desde su perspectiva, existe una intención de generar una agenda política que impida que Fuerza Popular, como partido de gobierno, pueda avanzar.

“ Lo que ellos quieren, sin duda alguna, es generar una agenda política donde impidan que Fuerza Popular como partido de gobierno avance, pero eso no lo van a poder lograr porque nosotros estamos totalmente enfocados en poner orden sobre el caos que ellos quieren generar ”, sostuvo.

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Ahora Nación, Obras y Juntos por el Perú presentaron moción para interpelar al ministro de Educación, José Chang, por la situación de los colegios a nivel nacional y por designaciones al interior de esta cartera del Estado



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Las declaraciones de Chacón se dan tras la presentación de una moción de interpelación presentada contra el ministro de Educación, José Antonio Chang, por parte de diputados de Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras.

El documento plantea que el ministro responda ante la Cámara de Diputados por asuntos vinculados con designaciones en el sector Educación, la Sunedu, la crisis de la Universidad Nacional de Ucayali y otros temas.

De otro lado, Chacón también se refirió a los recientes hechos de violencia y sostuvo que el Gobierno no puede solucionar de manera inmediata problemas que, según indicó, se han acumulado durante varios años.

“Sin duda alguna, el gobierno no tiene una varita mágica para acabar con estos lamentables hechos. No significa que un gobierno llega y automáticamente los homicidios y actos de estos grupos que han subsistido van a desaparecer”, manifestó.

En ese sentido, mencionó como referencia el caso de El Salvador y afirmó que las cifras de violencia comenzaron a disminuir después de varios meses de aplicación de las medidas adoptadas en ese país.

Finalmente, cuestionó la posición de sectores de izquierda frente a la lucha contra la delincuencia y planteó una serie de interrogantes sobre sus posibles vínculos con actividades ilegales.

“La izquierda está demostrando que no quieren luchar contra la delincuencia, ¿será tal vez porque son aliados de la minería ilegal? Tal vez porque son aliados de muchos de estos grupos. No quiero creer que es así, pero están dándole la espalda al pueblo”, declaró.