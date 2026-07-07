Entre los afectados por la inhalación o contacto con la sustancia, se encuentra una menor de 7 años de nacionalidad española, quien presentó la sintomatología más aguda. Foto: Municipalidad de Cusco/composición GEC
Entre los afectados por la inhalación o contacto con la sustancia, se encuentra una menor de 7 años de nacionalidad española, quien presentó la sintomatología más aguda. Foto: Municipalidad de Cusco/composición GEC
Por Redacción EC

La Municipalidad Provincial del Cusco cerró temporalmente y aplicó una sanción administrativa a un establecimiento hotelero ubicado en el perímetro del Centro Histórico tras reportarse la intoxicación de 11 turistas la noche del último viernes 3 de julio.

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