La Municipalidad Provincial del Cusco cerró temporalmente y aplicó una sanción administrativa a un establecimiento hotelero ubicado en el perímetro del Centro Histórico tras reportarse la intoxicación de 11 turistas la noche del último viernes 3 de julio.

De acuerdo con las precisiones brindadas por el gerente de Seguridad Ciudadana de la comuna cusqueña, Juvenal Cereceda, los afectados presentaron cuadros de envenenamiento por la presunta aplicación del insecticida en las zonas de vegetación del hospedaje.

El Ministerio Público, en coordinación con las unidades especializadas de la Policía Nacional, iniciaron las pericias técnicas en el establecimiento para formalizar las sanciones legales contra los encargados. Foto: Municipalidad de Cusco

Entre los afectados por la inhalación o contacto con la sustancia, se encuentra una menor de 7 años de nacionalidad española, quien presentó la sintomatología más aguda. La niña fue evacuada de urgencia al Hospital de Contingencia Antonio Lorena, donde se le practicó un lavado gástrico y se mantuvo en el área de observación durante un periodo de 24 horas.

Durante la diligencia de inspección al predio, ejecutada por los fiscalizadores del municipio, se constató la presencia de productos alimenticios en avanzado estado de descomposición , insumos de cocina no aptos para el consumo humano directo y utensilios con severo deterioro físico .

Debido a estas faltas contra la salud pública, las autoridades municipales ordenaron la incautación inmediata de todos los productos observados y procedieron a clausurar los accesos del local.

Los fiscalizadores hallaron alimentos en estado de descomposición e insumos de cocina no aptos para el consumo humano directo. Foto: Municipalidad de Cusco/Facebook

El Ministerio Público, en coordinación con las unidades especializadas de la Policía Nacional, iniciaron las pericias técnicas en el establecimiento para formalizar las sanciones legales contra los encargados.

La Fiscalía investiga si la administración del hotel habría vulnerado los protocolos de seguridad obligatorios en los procesos de fumigación urbana y si se incurrió en negligencia mediante el empleo de la cipermetrina.