La Municipalidad Provincial del Cusco cerró temporalmente y aplicó una sanción administrativa a un establecimiento hotelero ubicado en el perímetro del Centro Histórico tras reportarse la intoxicación de 11 turistas la noche del último viernes 3 de julio.
La Municipalidad Provincial del Cusco cerró temporalmente y aplicó una sanción administrativa a un establecimiento hotelero ubicado en el perímetro del Centro Histórico tras reportarse la intoxicación de 11 turistas la noche del último viernes 3 de julio.
De acuerdo con las precisiones brindadas por el gerente de Seguridad Ciudadana de la comuna cusqueña, Juvenal Cereceda, los afectados presentaron cuadros de envenenamiento por la presunta aplicación del insecticida en las zonas de vegetación del hospedaje.
Entre los afectados por la inhalación o contacto con la sustancia, se encuentra una menor de 7 años de nacionalidad española, quien presentó la sintomatología más aguda. La niña fue evacuada de urgencia al Hospital de Contingencia Antonio Lorena, donde se le practicó un lavado gástrico y se mantuvo en el área de observación durante un periodo de 24 horas.
LEE: Madre de Dios: FF.AA. y PNP ejecutan operativo y causan pérdidas por S/ 23.7 millones a la minería ilegal
Durante la diligencia de inspección al predio, ejecutada por los fiscalizadores del municipio, se constató la presencia de productos alimenticios en avanzado estado de descomposición, insumos de cocina no aptos para el consumo humano directo y utensilios con severo deterioro físico.
Debido a estas faltas contra la salud pública, las autoridades municipales ordenaron la incautación inmediata de todos los productos observados y procedieron a clausurar los accesos del local.
LEE: Día del Maestro: siete de cada 10 estudiantes en el Perú no alcanzan las competencias básicas en lectura y matemáticas
El Ministerio Público, en coordinación con las unidades especializadas de la Policía Nacional, iniciaron las pericias técnicas en el establecimiento para formalizar las sanciones legales contra los encargados.
La Fiscalía investiga si la administración del hotel habría vulnerado los protocolos de seguridad obligatorios en los procesos de fumigación urbana y si se incurrió en negligencia mediante el empleo de la cipermetrina.
- SJL: Camión vuelca en la Vía de Evitamiento y provoca congestión vehicular | FOTOS
- Sin planos, estudios de suelos ni supervisión profesional: así se construyó el 97% de casas en Perú
- Sismo en Pasco: Temblor de magnitud 3.4 se reportó esta mañana en la provincia de Oxapampa
- Puente Piedra: Hombre muere tras balacera en reunión social en Zapallal
- Mujer es asesinada por sicarios tras posible ajuste de cuentas en San Martín de Porres