El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que, en el periodo enero-abril 2026, la inversión minera superó los US$2.051 millones, lo que representa un incremento de 43,5% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado principalmente por los rubros de Infraestructura y Equipamiento Minero.

A nivel territorial, la inversión se concentró en Arequipa, Ica, Moquegua y Áncash, que en conjunto representaron el 51,7% del total nacional, consolidándose como los principales focos de dinamismo del sector en el país, según cifras del Boletín Estadístico Minero (BEM) que publica la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM) del Minem.

La inversión en el rubro de Infraestructura, en abril de 2026 alcanzó un crecimiento interanual de 27,0% respecto a abril de 2025, mientras la inversión acumulada enero-abril registró un incremento de 86,1% respecto a similar periodo de 2025, debido a importantes desembolsos en la ampliación y optimización de las principales operaciones mineras del país.

En cuanto a la inversión en el rubro Equipamiento Minero, en términos acumulados totalizó una cifra superior en 18,8% respecto a similar periodo de 2025, debido a la renovación de flota minera, modernización de maquinaria especializada e incorporación de equipos de mayor capacidad operativa y eficiencia tecnológica.

En el rubro de Exploración, la inversión ejecutada en abril de 2026 alcanzó un crecimiento interanual de 7,5% respecto a similar mes de 2025. En lo referente a la inversión en el rubro de Desarrollo y Preparación, en abril 2026 alcanzó un crecimiento interanual de 127,9%, mientras en términos acumulados, la inversión ejecutada ascendió en 71,4% respecto a similar periodo de 2025.

Mientras la inversión en el rubro Planta de Beneficio, en abril de 2026, registró un crecimiento de 8,2% en comparación con el mismo mes de 2025, mientras la inversión acumulada de enero y abril representó un crecimiento de 24,1% en comparación con similar periodo del año previo.

Finalmente, en el rubro Otros las inversiones ejecutadas en abril de 2026 reflejaron un incremento de 28,1% respecto al mes previo y una expansión interanual de 184,5% en comparación con abril de 2025, mientras en el acumulado de los cuatro primeros meses del año 2026, se registró un crecimiento de 56,4% respecto a similar periodo de 2025.