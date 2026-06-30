La inversión en el rubro Equipamiento Minero, en términos acumulados totalizó una cifra superior en 18,8% respecto a similar periodo de 2025. Foto: GEC.
La inversión en el rubro Equipamiento Minero, en términos acumulados totalizó una cifra superior en 18,8% respecto a similar periodo de 2025. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que, en el periodo enero-abril 2026, la inversión minera superó los US$2.051 millones, lo que representa un incremento de 43,5% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado principalmente por los rubros de Infraestructura y Equipamiento Minero.

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