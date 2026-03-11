Decenas de personas con balones de gas formaron este miércoles largas colas en los exteriores de la envasadora de gas Inti Gas, ubicada en el distrito limeño de Chorrillos, en el marco de la crisis energética que azota al país desde hace más de una semana.

Los ciudadanos esperaron en fila para adquirir gas doméstico a un precio cómodo.

Los balones de gas fueron puestos a la venta en S/50, un valor accesible tomando en consideración que el precio de este producto se ha incrementado y en algunos distritos de Lima llega a costar por encima de los S/80.

Según lo indicó el martes el presidente de la República, José María Balcázar, este sábado 14 de marzo se reabrirá el sistema de gas natural para las estaciones de servicio, lo que permitirá retomar el abastecimiento para vehículos.

Durante una conferencia de prensa ofrecida en la Presidencia del Consejo de Ministros, el mandatario señaló que la distribución del recurso en Lima y Callao se regularizaría al día siguiente.

Según indicó, se espera que el sistema de gas natural en ambas jurisdicciones esté completamente normalizado el domingo 15 de marzo.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR