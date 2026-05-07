Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En el último tiempo, se ha venido registrando un aumento de esta modalidad de estafa en la capital.
En el último tiempo, se ha venido registrando un aumento de esta modalidad de estafa en la capital.
Por Hernán Medrano Marin

Imagínese detenido en el tráfico, cumpliendo todas las normas, solo y ver cómo el auto de adelante retrocede y lo embiste. Lo que sigue es un libreto bien ensayado: reclamos, confusión y la posibilidad de “arreglarlo rápido”. Esta es la anatomía del falso accidente, donde la víctima termina financiando el engaño para escapar de una situación tensa, ignorando que acaba de ser protagonista de un fraude vial perfectamente ejecutado.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.