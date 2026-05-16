Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Especialistas advierten que las estafas vinculadas a paquetes turísticos y promociones falsas aumentan durante campañas de ofertas y temporadas altas de viaje. Desde 2019, Indecopi ha impuesto 124 sanciones a agencias por prácticas engañosas y ha aplicado multas que superan los S/ 5 millones.