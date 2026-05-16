Especialistas advierten que las estafas vinculadas a paquetes turísticos y promociones falsas aumentan durante campañas de ofertas y temporadas altas de viaje. Desde 2019, Indecopi ha impuesto 124 sanciones a agencias por prácticas engañosas y ha aplicado multas que superan los S/ 5 millones.

Con el incremento de promociones de viajes en internet y redes sociales también han aumentado las denuncias por estafas vinculadas a paquetes turísticos falsos, depósitos inseguros y agencias inexistentes. Especialistas del sector recomiendan tomar precauciones antes de adquirir promociones para evitar inconvenientes y garantizar una experiencia de viaje segura.

Según información de Indecopi, desde 2019 se han impuesto 124 sanciones a agencias de viaje por métodos comerciales agresivos o engañosos. Solo en 2024, siete agencias de viajes en Lima fueron sancionadas con multas que superaron los S/ 2 millones por prácticas relacionadas con supuestos premios, promociones y paquetes turísticos fraudulentos.

Entre las modalidades más frecuentes detectadas figuran las falsas promociones, premios condicionados, paquetes turísticos inexistentes, omisión de costos adicionales y presión para realizar pagos inmediatos. Las multas acumuladas superaron las 1164 UIT, equivalentes a aproximadamente S/ 5 millones.

Además, en los últimos meses se difundieron casos de más de 40 personas que denunciaron haber sido estafadas mediante TikTok y redes sociales con boletos y paquetes falsos, situación que evidencia el crecimiento de este tipo de delitos durante campañas de ofertas, feriados largos y temporadas altas de turismo.

Frente a este panorama, especialistas recomiendan comparar promociones antes de comprar. Actualmente, existen ofertas competitivas en el mercado, especialmente durante campañas y ferias de turismo, por lo que aconsejan revisar qué incluye cada paquete, desde equipaje y hospedaje hasta traslados y asistencia al viajero.

También sugieren adquirir servicios únicamente mediante agencias reconocidas y empresas formales, ya que esto brinda mayor respaldo, asesoría especializada y soporte ante cualquier inconveniente antes o durante el viaje.

Otro aspecto importante es revisar detalladamente las condiciones del paquete turístico. Los expertos recomiendan consultar restricciones, costos adicionales, políticas de cancelación y todos los servicios incluidos antes de concretar cualquier pago.

Asimismo, advierten sobre los riesgos de realizar depósitos a cuentas personales o mediante enlaces no verificados. Lo recomendable es utilizar siempre canales oficiales y solicitar comprobantes de pago para contar con respaldo ante cualquier eventualidad.

El Poder Judicial también alertó que las estafas vinculadas a paquetes turísticos pueden ser castigadas hasta con ocho años de cárcel en el Perú y recordó que este tipo de delitos suele incrementarse durante campañas promocionales y temporadas vacacionales.

En medio de este panorama, especialistas señalan que las ferias de turismo se han convertido en una alternativa para que los viajeros puedan comparar opciones, acceder a promociones y recibir asesoría personalizada en un entorno más seguro.

Bajo esa premisa, del 28 al 31 de mayo se realizará el Travel Outlet 2026 en el Club Social de Miraflores, evento que reunirá a operadores turísticos, cadenas hoteleras y expertos del sector con ofertas nacionales e internacionales. Los interesados podrán registrarse gratuitamente en www.nmviajes.com/traveloutlet.

“Hoy el pasajero no solo busca buenos precios, también quiere seguridad, respaldo y asesoría para tomar una mejor decisión de viaje”, explicó Jose Ignacio Ais Rossenouff, especialista en turismo interno y externo del Travel Outlet.