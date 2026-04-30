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Resumen

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Lo que empezó como una promesa de trabajo bien remunerado en Rusia terminó convirtiéndose en una pesadilla para decenas de familias peruanas. Una red internacional de reclutamiento continúa captando ciudadanos —principalmente exmilitares, personal de seguridad y personas con experiencia en resguardo— con falsas ofertas laborales que prometen bonos de hasta 20 mil dólares, sueldos mensuales de entre 4 mil y 5 mil dólares y la posibilidad de trabajar en labores de vigilancia, cocina o seguridad en instalaciones rusas.

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