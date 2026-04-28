El cabecilla etnocacerista Antauro Humala —sentenciado por el Andahuaylazo— confirmó la existencia de una coalición política con Roberto Sánchez, candidato presidencial por Juntos por el Perú.

En una entrevista con el programa Sin Rodeos, de Milagros Leiva, en Panamericana, reafirmó que dicha alianza —no formal— se gestó años atrás, incluso cuando aspiró al sillón de Pizarro, antes de salir de la carrera electoral.

“Llamarle alianza electoral sería inapropiado porque la alianza es entre partidos inscritos. Nosotros no estamos inscritos, nos despojaron de la inscripción. Yo he preferido llamarle coalición, pero en los hechos se puede entender como una alianza política”, indicó la noche del domingo.

—Una elección sin esfuerzos—

No quiso entrar en detalles, pero aseguró que, tras una evaluación política, eligió —entre todos los candidatos— a Sánchez porque “es de izquierda” y por haber mantenido diálogos previamente.

“[¿Por qué eligió a Sánchez?] Porque es de izquierda. Hay varios de izquierda, pero dada las características de la elección teníamos que definir a uno. Entonces hubo una evaluación porque con Roberto Sánchez y Juntos por el Perú ya estábamos en conversaciones desde años atrás. Simplemente continuamos el proceso y ahí también nos encontramos con los hermanos del castillismo”, afirmó.

Humala sostuvo que conoció a Sánchez cuando lo visitó en la prisión de Chorrillos entre 2013 y 2014 junto con Yehude Simon, fundador de Juntos por el Perú, quien en una entrevista con El Comercio opinó que Sánchez “no llega al nivel de Judas, porque Judas se arrepintió”, en referencia a una traición.

“Yehude Simón me presentó a Roberto en dos o tres ocasiones. [...] Me lo presenta y me dice ‘él es con quien hay que entenderse, él es mi sucesor’. Cuando a Yehude lo meten preso por Lava Jato, Odebrecht, Olmos, entonces él entra a la cárcel no por rebelde, sino por corrupción. Entonces ahí hay una sucesión. Yehude me dijo que Roberto era su sucesor, categóricamente”, manifestó.

En la misma entrevista, Humala Tasso dejó claro su reconocimiento sobre Sendero Luminoso, el más sanguinario grupo terrorista que azotó el país:

“Yo hago un análisis sociológico y digo ¿qué es lo más consecuente? Yo los he combatido con las armas y los he vencido. Tengo cargo de autoridad moral para hablar, no como la gente que habla, solamente. Yo he ido a los hechos. Entonces, por ese conocimiento puedo decir que históricamente para mí, más consecuente, en su prédica de irse de la lucha desarmada a la lucha armada han sido los grupos insurgentes en armas. En eso destaca Sendero Luminoso. Para mí”.

Además… Antauro Humala fue excarcelado en agosto del 2022, luego de purgar 17 años y 7 meses de prisión. En el 2009, el militar en retiro había sido condenado a 25 años de cárcel por homicidio calificado, secuestro, rebelión y sustracción de armas de fuego, pero en el 2011, tras una apelación, el Poder Judicial redujo su pena a 19 años.

—Le bajan la voz a Antauro Humala: “No es vocero ni refleja la posición del partido”—

Este lunes por la mañana, Roy Mendoza, vocero legal de Juntos por el Perú, intentó marcar distancia del etnocacerista.

En RPP, sostuvo que las declaraciones de Humala son a título personal y no reflejan la posición del partido, ni le otorgan atribuciones como vocero.

“No hay una alianza formal. No la hay. Podría considerarse un aliado electoral. Pero sí queremos dejar en claro que Antauro Humala no es vocero del partido. No refleja o traduce la expresión o voluntad de los entes del partido político Juntos por el Perú. De modo que, lo que diga Antauro Humala es a titulo personal. No está convalidado por el partido político. Y su cercanía es de evaluación de la Comisión Política propia del partido, que no se ha hecho aún. Es un aliado porque se ha visto en la primera vuelta. Si ustedes observan las apariciones o presentaciones de Roberto Sánchez, no está Antauro Humala. Personalmente yo no lo veo. No sé qué habrá pasado ahí. La posición del partido es claro: Antauro Humala no es vocero del partido, no refleja tampoco la posición”, enfatizó.

Al ser consultado sobre si es o no un aliado, respondió: “Es un aliado porque en primera vuelta ha acompañado al candidato y eso ha sido bastante público y por eso la prensa interpreta que es un aliado. Es un aliado porque acompaña al candidato. Desconozco que haya un compromiso con Antauro Humala. Entiendo que es un aliado de campaña electoral pero no hay cosas más allá que se me haya informado. Lo que sí tengo claro es que no hay una alianza formal. Es un acompañante de campaña, pero que no es vocero ni refleja la posición del partido ”.

—Es un aliado más—

Consultado por El Comercio, Jaime Quito, candidato al Senado por Juntos por el Perú, indicó que Antauro Humala significa la convocatoria que se tiene que hacer a todos los sectores, movimientos sociales u organizaciones políticas que puedan existir.

“Es alguien más que se suma al partido, más bien para ustedes es la preocupación, para nosotros no. No es una preocupación para nosotros, solo es uno más que se suma al partido. El partido tiene diputados, senadores, tiene un programa, tiene estructuras en cada una de las regiones y provincias”, indicó.

Agregó que: “JP tiene una agenda. No sé si Antauro coincidirá con nosotros. Nosotros no estamos en función de Antauro. Estamos en función de ganar la segunda vuelta. Es una sumatoria que van sumándose, porque vuelvo a repetir: Antauro Humala no está como senador, diputado, no está en la estructura orgánica de JP. Es una persona que se va sumando porque considera que él fujimorismo no tiene que llegar a Palacio de gobierno”.

Al ser consultado sobre si coincide con Humala Tasso que aseguró que Sendero Luminoso es lo más consecuente que le pasó al país, contestó que no. “No coincido con él en ese tema”.

—¿En qué eventos estuvo presente Antauro Humala?—

Humala estuvo presente en varios eventos políticos y conferencias de prensa con Roberto Sánchez. Entre los últimos figura una en la que el candidato presidencial declaró ante los medios de comunicación el 12 de abril, día de la primera vuelta.

Una de la más resaltantes fue el día del cierre de campaña de Juntos por el Perú. En esa fecha 8 de abril, poco antes de las elecciones de primera vuelta, Antauro fue presentado como el líder que luchará contra la criminalidad en un eventual gestión de Sánchez.

“Buenas noches compatriotas, un saludo nacionalista, velasquista y etnocacerista para el partido Juntos por el Perú que ha tenido la sabiduría de juntar históricamente a las dos grandes corrientes que es la izquierda socialista y el socialismo velasquista [...] Con Juntos por el Perú se abre una nueva etapa republicana, una nueva refundación y una Asamblea Constituyente”, dijo en su presentación.

En otras fotos de un evento político realizado el 5 de abril, se le aprecia al etnocacerista con Roberto Sánchez. En la publicación en las redes sociales desde las cuentas oficiales de Juntos por el Perú se menciona “conferencia de prensa” y “La Ruta Castillista”

El 8 de febrero del 2026, Roberto Sánchez publicó en su cuenta de Facebook lo siguiente: “El etnocacerismo y las fuerzas nacionalistas encuentran en el mayor Antauro Humala un liderazgo político y social que forma parte de la base que hoy6 camina con Juntos con el Pueblo - Juntos por el Perú. Nuestro reconocimiento sincero y fraterno al compatriota”.

—Análisis—

Sobre el tema, Paulo Vilca, analista político e investigador del Instituto de Estudios Peruanos, afirmó que durante toda la campaña electoral de Roberto Sánchez hubo influencia del etnocacerismo; sin embargo, esta no fue determinante para que el candidato presidencial superara al resto de postulantes.

“Sin duda han habido participantes de Antauro, de etnopcacerista que han participado, así como ex militantes de Antauro han participado en otros partidos. Si uno ve la campaña de Roberto, él tuvo una campaña casi la mas tradicional de todos lo que vimos en la primera vuelta. Básicamente consistió en la “Ruta Castillista” que era viajar por todo el sur andino que empezó en Chota, Cajamarca [lo que generó más votos]”, refirió a este Diario.

Agregó que “no me extraña que digan que Antauro es uno más”, en referencia a las declaraciones de Jaime Quito sobre el etnocacerista. “Ha sido muy importante su presencia en la primera vuelta porque le ha permitido llegar a ciertos sectores más radicales, pero no ha sido el factor principal durante la primera vuelta sino que ha permitido que coincidan con estos grupos”, aseguró.

Sostuvo que una posibilidad es que Antauro Humala sea desautorizado durante la campaña para la segunda vuelta, ya que no está sujeto de forma orgánica al partido. No obstante, todo dependerá de las próximas semanas.

“Antauro Humala podría ser desautorizado y acabar finalmente fuera de este proyecto... dependerá de como avancen las semanas de campaña”, finalizó.