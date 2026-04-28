Resumen

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El cabecilla etnocacerista Antauro Humala —sentenciado por el Andahuaylazo— confirmó la existencia de una coalición política con Roberto Sánchez, candidato presidencial por Juntos por el Perú.

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