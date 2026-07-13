Fuego en depósito de Ate alcanza viviendas contiguas y genera intensa humareda. (Foto: Captura/Canal N)
Fuego en depósito de Ate alcanza viviendas contiguas y genera intensa humareda. (Foto: Captura/Canal N)
Por Redacción EC

Un incendio se registró la mañana de este lunes en un almacén ubicado en la urbanización Los Portales de Javier Prado, etapa 3, en el distrito de Ate, lo que motivó el despliegue de al menos cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para atender la emergencia.

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