Un incendio se registró la mañana de este lunes en un almacén ubicado en la urbanización Los Portales de Javier Prado, etapa 3, en el distrito de Ate, lo que motivó el despliegue de al menos cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para atender la emergencia.

De acuerdo con el reporte preliminar, hasta el lugar acudieron máquinas contra incendios, una cisterna, una ambulancia y una escalera telescópica con el objetivo de controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otros inmuebles.

Bomberos trabajan para controlar incendio registrado en urbanización Los Portales de Javier Prado. (Foto: Captura/Canal N)

Las primeras informaciones señalan que el incendio se originó en un almacén o depósito situado en una zona residencial. Testigos indicaron que las llamas alcanzaron predios contiguos y que, al menos, tres viviendas habrían resultado afectadas por el siniestro.

Imágenes difundidas desde la zona muestran una densa columna de humo y fuego saliendo del inmueble mientras los bomberos desarrollan las labores de extinción y control de la emergencia.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado qué tipo de productos eran almacenados en el establecimiento ni si este contaba con la autorización correspondiente para operar en una zona residencial.

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Incendio se registra en un inmueble en la avenida Javier Prado en Ate



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Asimismo, no se ha informado sobre personas heridas o víctimas a causa del incendio. Las labores de los bomberos continúan mientras se evalúan los daños ocasionados y las autoridades inician las investigaciones para determinar el origen del fuego y verificar si el establecimiento cumplía con las normas municipales y de seguridad vigentes.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.