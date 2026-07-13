El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para la primera semana de julio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA
LUNES 13 DE JULIO
Comas (Lunes 13 de Julio, 12:00 pm - 8:00 pm)
- San Juan Bautista
- Parque Residencial Linares Rojas, Block Cabo Juan
- Ciudad de Lima
- Alameda de El Pinar, I Etapa
- El Álamo
- Pinar Parcela C, II Etapa
- El Pinar
Villa Maria del Triunfo (Lunes 13 de Julio, 8:00 am - 8:00 pm)
- Inca Garcilaso de la Vega - Urbanización A.H.
- José Carlos Mariátegui - Urbanización A.H.
- Arenal Alto - Urbanización P.J.
- Sección Santa Rosa y Belén - Urbanización P.J. J. C. M.
- Sección 30 de Agosto - Urbanización P.J. J. C. Mariátegui
- Sección San Gabriel B - Urbanización P.J. J. C. Mariátegui
- Sección V. Bajo - Urbanización P.J. José C. Mariátegui
Ate (Lunes 13 de Julio, 8:00 am - 8:00 pm)
- Urbanización Túpac Amaru
- Asociación de Hogares Túpac Amaru
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