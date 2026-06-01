Este fin de semana, en medio de un escenario de fuerte polarización política, cerca de 41 millones de ciudadanos habilitados acudieron a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, quien sucederá al actual mandatario, Gustavo Petro. Así, el proceso electoral ha despertado gran expectativa tanto a nivel nacional como internacional, ya que determinará si Colombia continúa con una línea política afín al actual gobierno de izquierda o si opta por un cambio de rumbo en la conducción del país. De esta manera, la Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer el preconteo de las Elecciones Presidenciales 2026, el cual posiciona a Abelardo de la Espriella, representante de la derecha, e Iván Cepeda, identificado con la izquierda, como los candidatos que disputarán una segunda vuelta electoral en las próximas semanas. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ CANDIDATOS PASARÁN A LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL EN COLOMBIA?

Tras desarrollarse la primera vuelta de las elecciones presidenciales el domingo 31 de mayo de 2026, el actual presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó, a través de sus redes sociales, los resultados del preconteo, argumentando que existen presuntas irregularidades en el censo y variaciones sin justificación en el software electoral utilizado por la empresa privada encargada del sistema, la cual ha llamado la atención de diferentes sectores políticos.

@noticiascaracol #ColombiaDecide2026 | Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella irán a segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio de 2026. Le contamos los detalles. Siga el análisis en el canal de Youtube de Noticias Caracol ♬ sonido original - Noticias Caracol

Por su parte, de acuerdo con el escrutinio de la Registraduría Nacional de Colombia, con el 99,43 % de las mesas contabilizadas, el candidato de los Defensores de la Patria obtuvo 10.310.937 votos (43,72%), seguido por el aspirante del Pacto Histórico con 9.649.081 votos (40,92 %). En tercer lugar se ubicó Paloma Valencia, del Centro Democrático, con 1.611.174 votos (6,91 %), conforme comparte Infobae.

¿CUÁNDO SE DESARROLLARÁ LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL?

Luego de que se conociera el preconteo al más del 99 %, se confirmó que el abogado ultraconservador Abelardo de la Espriella y el senador de izquierda Iván Cepeda Castro serán los candidatos que disputarán la presidencia de Colombia el próximo domingo 21 de junio. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, la jornada electoral se realiza en todo el país en un horario de 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., sin excepción. Tras el cierre de las mesas de votación, se inician de inmediato las labores de preconteo de los más de 41 millones de colombianos habilitados para este proceso electoral que definirá el futuro del país cafetero.