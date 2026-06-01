Por Redacción EC

Este fin de semana, en medio de un escenario de fuerte polarización política, cerca de 41 millones de ciudadanos habilitados acudieron a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, quien sucederá al actual mandatario, Gustavo Petro. Así, el proceso electoral ha despertado gran expectativa tanto a nivel nacional como internacional, ya que determinará si Colombia continúa con una línea política afín al actual gobierno de izquierda o si opta por un cambio de rumbo en la conducción del país. De esta manera, la Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer el preconteo de las Elecciones Presidenciales 2026, el cual posiciona a Abelardo de la Espriella, representante de la derecha, e Iván Cepeda, identificado con la izquierda, como los candidatos que disputarán una segunda vuelta electoral en las próximas semanas. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.