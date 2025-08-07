Una gran fuga masiva de GLP (Gas Licuado de Petróleo) fue reportada en las inmediaciones del Malecón Checa Eguiguren, en el límite de San Juan de Lurigancho y El Agustino (Lima), generando alarma entre los vecinos, quienes rápidamente alertaron en sus redes sociales.

El incidente fue notificado a las 5:32 p. m. del jueves, y hasta el momento, cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se encuentran atendiendo la emergencia , visible desde varios metros de distancia, cerca del puente peatonal Los Libertadores y el vehicular Las Lomas.

El equipo de contención incluye dos motobombas, una ambulancia, una unidad de rescate ligero y un equipo especializado en emergencias eléctricas para contener la filtración, que hasta el momento, sigue activa.

Afortunadamente, no se han registrado heridos. No obstante, el incidente ha generado un fuerte olor a gas en la zona, indicaron testigos.

De otro lado, se presume que la fuga proviene de una tubería matriz ubicada cerca del río Rímac, a pocos metros de un centro de distribución, desde donde el material se liberó junto con grandes chorros de agua.

Fuga de gas en el Río Rímac, muy cerca del Malecón Checa

El lugar también ha sido intervenido por agentes de la Policía Nacional y personal de la Municipalidad de Lima, quienes han procedido a evacuar a los vecinos y a alejar a los curiosos que se acercaron a grabar la situación, arriesgando su vida.

Como medida preventiva, las autoridades han cerrado el tránsito en dicha zona, permitiendo solo el paso por la avenida Chimú.

Asimismo, fuentes de El Comercio indicaron que, según Calidda, se trató de una fuga que ya ha sido controlada. Mientas que, las autoridades no se han pronunciado.