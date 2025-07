Tras el violento incidente en el restaurante ‘El Charrúa’ de La Molina, donde Miguel Ángel Requejo Astocóndor estrelló su vehículo contra el local de forma intencional durante la noche del 2 de julio, una de las víctimas informó que denunciará al conductor por intento de homicidio.

Según su testimonio, el ataque fue deliberado y ocurrió minutos después de un altercado verbal al interior del restaurante. “Es un enfermo mental, vamos a denunciarlo por intento de homicidio”, dijo primero.

Un grave incidente tuvo como escenario al restaurante ‘El Charrúa’, ubicado en La Molina, cuando el conductor de una camioneta estrelló su vehículo contra el local y también terminó impactando contra dos comensales. Foto: Diario El Comercio / HUGO PEREZ

“Nosotros estábamos esperando la cuenta. Me levanté segundos antes de que el vehículo se empotrara. Si no me movía, me daba de espaldas. Quizás ahora estaría parapléjico o muerto”, declaró el agraviado en Canal N.

Uno de los comensales afectados confirmó que presentarán una denuncia por intento de homicidio contra Miguel Ángel Requejo. El agraviado calificó al sujeto como “un enfermo mental”: “Si no me levantaba, quedaba parapléjico o muerto”



Impacto quedó registrado por cámaras de seguridad

Las cámaras de videovigilancia del restaurante captaron el momento exacto en que la camioneta Lexus, de placa CTB-661, embistió la mampara de vidrio y avanzó hasta la zona de mesas, donde impactó a dos personas, para luego retroceder y huir.

Minutos después, una patrulla de la Policía Nacional intervino a Requejo conduciendo el mismo vehículo, visiblemente dañado. El informe policial señala que el sujeto se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de la detención.

Así quedó el vehículo de Miguel Ángel Requejo Astocóndor tras impactar contra el restaurante de La Molina | Foto: GEC / HUGO PEREZ

Testigo afirma que el conductor actuó con premeditación

De acuerdo con el relato del afectado, el sujeto había sido retirado del establecimiento por un breve escándalo, y regresó poco después al volante, gritando e insultando antes de embestir el local.

“En todo momento gritaba que era un magnate y que podía hacer lo que le daba la gana. Lo llevaban a la comisaría y seguía insultando”, añadió.

El afectado sostuvo que Requejo mostró una actitud violenta tanto en el restaurante como en la delegación policial, y criticó que sus familiares intentaran justificar la agresión señalando que estaba ebrio.

Antecedente por falsificación de examen psicológico

Fuentes oficiales confirmaron que en 2023 la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) le denegó a Requejo una solicitud de licencia para portar armas tras detectar que presentó un examen psicológico falsificado.

Miguel Ángel Requejo Astocóndor es el conductor denunciado por impactar su vehículo con un restaurante de La Molina | Foto: Canal N (Captura)

La Policía Nacional del Perú (PNP) ha dispuesto exámenes toxicológicos, evaluaciones psicológicas y revisión de cámaras de seguridad.

Mientras tanto, los afectados se mantienen bajo observación médica. Uno de ellos ha confirmado que continuará con la denuncia penal correspondiente.

Así quedaron las instalaciones del restaurante El Charrúa. Foto: Municipalidad de La Molina.