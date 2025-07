La destacada deportista peruana Alexandra Grande, bicampeona panamericana y medallista mundial en karate, denunció haber sido víctima de un intento de extorsión por parte de una organización criminal. Los delincuentes le exigieron el pago de S/300 000 bajo amenazas contra su integridad y la de su familia.

Los mensajes intimidatorios llegaron a través de WhatsApp desde un número extranjero, aparentemente de Colombia, detalló su abogado, Dante Castro.

En ellos, los delincuentes se identificaron como “Los Injertos del Cono Norte” y enviaron videos donde aparecen municiones, armas de fuego y el nombre completo de la deportista, junto con amenazas explícitas. “Recibí un mensaje de extorsión pidiéndome un gran dinero. Si no lo daba, me mataban a mí y a mi familia”, declaró Grande.

La deportista, quien ha representado al Perú en múltiples competencias internacionales, incluyendo los Juegos Panamericanos Lima 2019 y los Juegos Mundiales 2022 en Estados Unidos, expresó su desconcierto por ser blanco de esta amenaza. “No sé de dónde quieren que consiga ese dinero, si yo literalmente soy deportista”, afirmó.

El abogado de la karateca detalló que los delincuentes aseguran conocer su ubicación y presuntos negocios personales, los cuales no existen. “No conocen los límites”, advierten los extorsionadores, quienes amenazan con “derramar sangre inocente”, en alusión a la familia de la joven, si no obtienen una respuesta favorable.

“Nos deja sorprendidos porque Alexandra no tiene empresa, no tiene negocio, no tiene nada. Se dedica a practicar el deporte y el IPD le paga un sueldo por estar entre los deportistas calificados que representan al país”, explicó Castro.

Grande acudió el último lunes a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) para formalizar la denuncia. Su familia se ha visto obligada a adoptar medidas de seguridad ante el grave riesgo que enfrentan.

