El 1 de agosto se registró la caída de 50 contenedores en la Bahía del Callao.
Renzo Giner Vásquez
Renzo Giner Vásquez

Propiedad de productos que cayeron al mar: El polémico argumento de los pescadores para hacerse con ellos y venderlos
Propiedad de productos que cayeron al mar: El polémico argumento de los pescadores para hacerse con ellos y venderlos

Artículos de maquillaje, maniquíes, productos de limpieza y hasta lavadoras. Desde el domingo el puerto y las playas de Ancón se convirtieron en un improvisado mercadillo en el que se ofrecía una enorme variedad de productos a precios de remate. Lo más curioso, sin embargo, es que toda esta mercancía provenía de uno de los 50 contenedores que cayó al mar del Callao el pasado 1 de agosto.

