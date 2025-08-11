Otra tragedia tiñe sangre las carreteras del Perú. Esta vez, dos fallecidos y al menos 30 heridos dejó un accidente de bus rumbo a Puerto Maldonado. Según la Policía Nacional del Perú (PNP) los heridos fueron trasladados a la posta de salud del distrito de Cusco de Quincemil, mientras que las víctimas aún no han sido identificadas.

De acuerdo a información de RPP, un vehículo de la empresa de transportes Crespo Tours sufrió un desperfecto producto de un choque en la localidad de San Lorenzo, en el distrito de Tahuamanu, en la región Madre de Dios.

Un pasajero contó al rotafono del citado medio que saliendo de la pista había “un bache” y se sintió un golpe que, afortundamente, fue solo en la parte de la cabina y no en todo el bus. “Si se pasaba de frente, la cosa era más terrible porque íbamos a caer al río”, sostuvo.

Fuentes de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) informaron que 10 heridos fueron trasladados al hospital Regional del Cusco, donde reciben atención médica. Asimismo, para evacuar a los heridos se contó con la intervención de cuatro ambulancias con especialistas a su cargo.

En tanto, dos pasajeros fallecidos, que salieron de la ciudad de Cusco y tenían como destino Puerto Maldonado, son varones y aún están en proceso de identificación.

¿Qué hacer en caso de emergencia?

Si eres testigo o tienes alguna emergencia o incidente, puedes llamar al 105 para la Policía Nacional del Perú, al 116 para el Cuerpo General de los Bomberos, o al 106 para el SAMU (atención médica de urgencia). También existe la línea 115 para Defensa Civil y el 110 para Emergencia de Policía de Carreteras.