Un grave accidente de tránsito con múltiples vehículos involucrados se registró la mañana de este sábado 9 de agosto en la urbanización Huascata, distrito de Chaclacayo, a la altura del paradero Hostal. Según testigos, el siniestro fue provocado por un conductor que presuntamente manejaba en estado de ebriedad a bordo de un auto rojo.

El impacto inicial se produjo cuando dicho vehículo chocó por el costado izquierdo a un bus de transporte público, generando una reacción en cadena: el bus colisionó frontalmente con otro auto rojo, que a su vez chocó la parte trasera de un segundo bus, el cual terminó empujando a otro vehículo. Una motocicleta que circulaba en la vía habría sido arrastrada durante la secuencia.

El siniestro en Chaclacayo ocurrió en hora punta y paralizó el tránsito en la zona por varias horas. (Foto: GEC)

Producto del violento accidente, el conductor de la motocicleta perdió la vida, mientras que diez personas resultaron heridas, dos de ellas en estado grave. La emergencia motivó la intervención de la Policía Nacional, unidades de bomberos y personal médico, quienes atendieron a las víctimas y trabajaron en la remoción de los vehículos, provocando fuerte congestión vehicular en la zona.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), en lo que va de 2025 se han registrado 1.688 muertes por accidentes de tránsito en el Perú, lo que convierte a esta causa en la principal responsable de muertes violentas en el país, por encima incluso de los homicidios. Las autoridades reiteraron que la imprudencia al volante, el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y el uso de celulares durante la conducción siguen siendo las principales causas de estos siniestros.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.