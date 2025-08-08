Esta decisión se tomó luego de continuos robos y asaltos. Foto: Buenos Días Perú
Cansados de la delincuencia, vecinos de la zona de Huáscar, en el distrito de , han colocado una pancarta como advertencia a las personas de mal vivir que han hecho de sus vidas una pesadilla debido a los constantes robos, extorsiones y .

Los residentes señalan que todo aquel que cometa un delito, no será llevado a la comisaría del sector, por el contrario, tomarán la justicia en sus manos.

Carlos Salas Abusada
“Ratero, si te agarramos no vas a ir a la comisaría, te vamos a linchar. Nosotros no llevamos a la policía ni serenazgo. El barrio del 2 y medio se respeta”, se lee en el cartel colocado por la directiva, al ingresar y salir de la calle.

Los vecinos indicaron a Buenos Días Perú que han perdido la confianza que la Policía Nacional del Perú (PNP) y Serenazgo resguarde su seguridad frente a los constantes delitos.

