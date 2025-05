Este escenario actual del hurto de celulares ha sido muy bien detallado por el analista de datos Juan Carbajal. Para ello, se valió de información del Sistema Informático de Registro de Denuncias Policiales (Sidpol), recabada a su vez por el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.

Suscríbete gratis al newsletter Buenos días Carlos Salas desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

La data seleccionada muestra que el total de denuncias por hurto de celular en Lima tuvo un incremento marcado a diferencia que la alcanzada en otras zonas del país: casi se triplicaron a lo largo de los últimos dos años, considerando los 4 primeros meses del 2023, 2024 y 2025 .

El aumento de las denuncias en Lima fue de más del 50% de enero a abril del año 2025 con respecto al mismo período del año anterior. El incremento de denuncias por el mismo delito fue de más del 160% en comparación al mismo período del 2023.

El hurto se diferencia del robo en que consiste en la sustracción ilícita de un bien sin empleo directo de violencia, aunque cuando es agravado implica actos como romper vidrios de autos, ingresar a domicilios sin autorización o acechar a una víctima en el transporte público para apropiarse del bien.

Cabe mencionar que según información brindada por las operadoras de telefonía al Osiptel (Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones), en el 2024, sobrepasó el 1 millón y medio de robos y hurtos de celulares en todo el país.

Cifras a detalle

La data del Sidpol revela que el número de las denuncias por hurto de celular a nivel nacional, en lo que va del 2025, hasta abril, es de 3.956. Este sobrepasa la registrada en los primeros cuatro meses del 2024, periodo en el que hubo 3.511 denuncias. No obstante, si se compara con la cifra del 2023, en el mismo lapso de tiempo, la diferencia es aún mucho más amplia: 2.631.

En el caso de Lima Metropolitana , el incremento del número de denuncias por el referido delito ha sido escalonado. Por ejemplo, en el 2023, la cifra de denuncias fue de 804, mientras que para el año siguiente, casi que se duplicó: 1.385 .

“Lo que se observa es una tendencia creciente en denuncias por hurto de celular y esto se visibiliza haciendo una comparativa de cifras desde el 2023, en el cual en los primeros meses estas denuncias bordeaban las 250, y de ahí en adelante fue creciendo, llegando a bordear en el último trimestre las 300 denuncias mensuales“, explicó Carbajal.

“Luego, en el 2024, observando los 4 primeros meses, se ve también una tendencia creciente, llegando a bordear las 300 denuncias. Igualmente, al finalizar ese año, en el último trimestre se bordeaba las 400 o 450. Entonces, lo que se nota es incremento a lo largo de los meses según data del Sidpol”, agregó.

En tanto, en el año 2025, al cierre de abril, el total de denuncias por hurto de celular alcanzó los 2.125. Esta cifra representa un aumento del 50% en comparación al mismo período del 2024 y del 160% al del 2023.

“Y ya en este 2025, las cifras mensuales de enero, febrero, marzo y abril sobrepasan las 500 denuncias . En ese sentido, cuando uno observa todo el año 2023, todo el 2024, y los 4 primeros meses del 2025, puede notar que hemos pasado de un promedio de 200 denuncias mensuales a más de 500 en lo que es hurto de celular en Lima Metropolitana “, dijo el analista.

Por otro lado, la lista de los distritos con la mayor cantidad de denuncias por hurto de celular en lo que va del 2025 (hasta abril) lo lidera Cercado de Lima, con 406. Le sigue Santiago de Surco (208), Miraflores (151), Breña (125), San Borja (90), Lince (90), Ate (80), Chorrillos (77), La Victoria (73), Rímac (69), entre otros.

¿En qué circunstancias sustraen más celulares?

El hurto se distingue del robo porque implica la toma ilegal de un bien sin usar violencia directa; sin embargo, en casos agravados puede incluir acciones como romper ventanas de vehículos, entrar a casas sin permiso o seguir a una persona en el transporte público para sustraerle sus pertenencias. Según información recogida por El Comercio en los tres últimos años, estas son las circunstancias en las que se sustraen más celulares en el Perú:

Robo en semáforos: Delincuentes aprovechan que los vehículos están detenidos y las ventanas abiertas para sustraer objetos de valor, especialmente celulares, de los pasajeros.

Asalto en vehículos estacionados: Los delincuentes rompen las ventanas de automóviles estacionados para ingresar y robar objetos de valor.

Robo en tiendas de celulares: Ladrones ingresan a tiendas de teléfonos celulares, ya sea forzando la entrada o aprovechando descuidos, para sustraer equipos y dinero.

Robo en discotecas: Delincuentes aprovechan la aglomeración y distracción para robar celulares y otros objetos personales a jóvenes dentro de discotecas en Lima.

Robo en el transporte público: Los delincuentes aprovechan el tumulto y movimiento para abrir mochilas, carteras o bolsos y sustraer celulares y otros objetos personales.

Asalto en tiendas de tecnología: Ladrones ingresan a tiendas especializadas en tecnología para robar celulares, laptops y otros dispositivos electrónicos de alto valor.

Robo en locales comerciales: Delincuentes ingresan a locales comerciales en Lima para sustraer objetos de valor, incluyendo celulares y dinero en efectivo.

Robo en mercados: Aprovechando la gran concentración de personas, los ladrones abren mochilas o bolsos para sustraer equipos electrónicos y pertenencias de los clientes.

Robo en universidades: Estudiantes denuncian el robo de celulares y otros objetos personales de sus mochilas o bolsos dentro de los campus universitarios.

Robo en viviendas: Los delincuentes ingresan a viviendas, ya sea por puertas o ventanas abiertas, o forzando accesos, para sustraer celulares, dinero y otros bienes de valor.

¿Cómo leer este escenario sin caer en error?

Noam López, experto en política públicas de la PUCP, dijo a El Comercio que si bien la búsqueda, hallazgo y consolidación de los datos es de mucho valor, y debe mantenerse, es necesario tener claro el contexto para comunicar una idea y no caer en un error de análisis. En ese sentido, indicó que el hecho de que aumenten las denuncias sí es favorable, en la medida de que la tasa siempre ha sido de una denuncia por cada 10 víctimas de algún delito.

“Las víctimas usualmente no denuncian y hay cinco motivos claves: no confían la policía, piensan que es una pérdida de tiempo, el costo de oportunidad, consideran que no van a recuperar el bien perdido y además tienen miedo a represalias. Hay que fomentar que el peruano denuncie. Por eso, siempre será favorable que suba la denuncia en cualquier contexto delictivo”, manifestó López.

En 2024, se registró más de 1 millón y medio de robos de celulares en todo el país, según Osiptel. (Foto: Osiptel)

Sin embargo, señaló que si se toma en cuenta el más de 1 millón y medio de robos de celulares en todo el país en el 2024, registrado por Osiptel, las cifras de denuncias reportadas líneas arriba es bajísima. “En realidad, para medir el delito, la denuncia no es un buen indicador. Sí lo es para medir la cobertura y presencia del Estado, porque si no hay una comisaría cerca, ¿a dónde vas a ir a denunciar?“, sostuvo.

Respecto a las medidas a tomar frente a este delito, el experto expresó que el enfoque actual que le dan las autoridades es muy reactivo, pensado solo en el raquetero, en el que arrebata el celular, pero no en administrar el caso cuando se denuncia por la vía penal. “Es muy atomizada la respuesta del Estado en estos temas“, comentó.

“Se requiere una política que vea el problema público y las causas, saber por qué se roban celulares, por qué compran, dónde lo hacen. Hay mercados de celulares robados, peruanos e internacionales. Se roban en Lima, se venden en Quito, en La Paz, y viceversa. ¿Por qué se siguen reutilizando y se pueden comprar en otros lugares? ¿por qué no hay un bloqueo continuo, cooperante entre varios Estados?“, resaltó López.

El experto indicó que celulares robados no solo dan a parar a mercados negros como Las Malvinas, sino que también se venden a través de medios digitales.

Por lo tanto, el especialista agregó que se necesita articular con otras instituciones del Estado y que no solo se dediquen a bloquear celulares. Lo que se necesita más bien, dijo, es que a través de inteligencia se identifiquen esas rutas y mercados de expendio de celulares. “Hoy en día, por ejemplo, se venden celulares robados a través de TikTok. Es 1 millón 700 mil celulares robados al año, ¿dónde se van a vender? ¿Todos se van a Las Malvinas? No. Se venden a través de medios digitales“, concluyó.

Por otro lado, consideró muy importante y necesaria la participación de operadoras telefónicas, ya que hasta el momento intentan “no meterse en el tema”, pero sin duda tienen mucho que aportar. “Los privados están bien gracias a las afueras de la arena de la discusión. No se meten en el tema, pero son parte de. De hecho, los registros no están bien hechos. Cuando se cruza la información con Osiptel siempre hay críticas de que no les dan la información completa, además, opino que no ponen de su parte porque les conviene tener varias líneas asociadas a una persona“, dijo.

Proteger las tarjetas

Eduardo Quesquén, especialista en ciberseguridad, explicó que cuando un delincuente se apodera de un dispositivo móvil, debe superar varias barreras de seguridad para acceder a las cuentas bancarias. Sin embargo, en el caso de las tarjetas de débito o crédito, la situación es diferente. Advirtió que solo puede tardar unos minutos en realizar transferencias virtuales.

Al respecto, señaló que “la mayoría de las entidades bancarias ahora utilizan tarjetas sin identificación, y todo se maneja por aplicación móvil”. Estas tarjetas no cuentan con el número de tarjeta ni código de seguridad impresos.

Por ello, Quesquén también recomendó utilizar, cuando sea posible, las billeteras digitales de los celulares, que cuentan con la función NFC, la cual permite realizar pagos inalámbricos a corta distancia. De esta forma, detalló, los usuarios pueden optar por no llevar las tarjetas físicamente, lo que dificulta que los delincuentes puedan acceder a las cuentas y da más tiempo a la víctima para inhabilitarlas.