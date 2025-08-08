El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán Flores, informó que a cinco días de haber iniciado los Censos Nacionales 2025 —XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas, se han censado un total de 1.351.234 viviendas en todo el Perú.

Desde Chincha, el titular del INEI resaltó la participación de la población local y, sobre todo, expresó su respaldo a la labor de los censistas y rechazó cualquier acto de violencia contra ellos tras la agresión sufrida una joven en el segundo día del censo.

En ese sentido, Morán precisó que el personal ha sido adecuadamente capacitado y cuenta con lineamientos claros para afrontar situaciones de riesgo, siempre priorizando “la seguridad y el respeto en la interacción con la población“.

¿Cómo identificar a los censistas?

Morán resaltó que los censistas estarán vestidos con chaleco, morral y gorro morado, además de una credencial con código QR que permitirá a la ciudadanía verificar su identidad a través de la página web.

Ellos portarán una tablet para registrar la información en tiempo real, marcando un hito en la historia estadística del país, pues por primera vez los censos serán 100% digitales, garantizando la protección de los datos bajo la Ley del Secreto Estadístico.

El INEI exhorta a la ciudadanía a contactarse a su central telefónica para atender consultas o resolver dudas al: 0800 70225 / (01) 743 5331en el horario de lunes a domingo, de 7:30 a. m. a 8:30 p. m.

La encuesta del censo 2025 consta de 67 preguntas divididas en 5 secciones, y entre las cuales resaltan algunas de las siguientes que debes responder presencialmente en un promedio de 34 minutos.