En Lima Este, la temperatura nocturna podría descender por debajo de los 12 °C. (Foto: Andina)
En Lima Este, la temperatura nocturna podría descender por debajo de los 12 °C. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

En los últimos días, Lima ha despertado con un cielo gris más denso, persistentes y un frío más intenso de lo habitual que ha obligado a los limeños a abrigarse más. Estas condiciones, caracterizadas por alta humedad y bajas , se mantendrán hasta el fin de semana, informó Patricia Rivera Girón, especialista en Climatología del (Senamhi).

LEE: Censo 2025: más de un millón viviendas censadas en todo el Perú

La meteoróloga explicó que este escenario se debe a la intensificación de los vientos del sur, que han arrastrado mayor humedad hacia la capital. “Pero esto no va a ser persistente durante todo el mes”, aclaró.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada
Distritos cercanos al mar registrarán entre 14 y 15 °C al mediodía. (Foto: Andina)
Distritos cercanos al mar registrarán entre 14 y 15 °C al mediodía. (Foto: Andina)

En Lima Metropolitana, las temperaturas mínimas rondarán los 12 °C; sin embargo, en distritos de Lima Este, como La Molina, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Ate, Chaclacayo, Cieneguilla y San Luis, podrían descender un poco más durante la noche. En zonas cercanas al mar, como la Costa Verde, al mediodía se prevén temperaturas de entre 14 y 15 °C.

Rivera Girón adelantó que, hacia finales de agosto, se notará un aumento de los días soleados y de temperaturas más cálidas.Poco a poco se sentirá mayor la presencia de días más cálidos e, incluso, aumentará la frecuencia de que al mediodía el cielo esté más despejado”, señaló.

Especialistas prevén días más cálidos y cielos despejados hacia finales de agosto. (Foto: Andina)
Especialistas prevén días más cálidos y cielos despejados hacia finales de agosto. (Foto: Andina)

En respuesta, recomienda a la población evitar cambios bruscos de temperatura, abrigarse adecuadamente con chompas, guantes y gorros, proteger especialmente a niños y adultos mayores, y consumir bebidas calientes y alimentos energéticos para mejorar la resistencia al frío.

MÁS: Sector de transportistas suspende paro del 11 de agosto y lo programa para el 21

Finalmente, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) viene monitoreando constantemente los departamentos en alerta y coordinando acciones con las autoridades regionales y locales para mitigar los efectos de estos fenómenos climáticos.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC