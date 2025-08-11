La censista Aydaluz Mayte Sánchez Méndez (31) fue ubicada este domingo en la ciudad de Trujillo, región La Libertad, luego de permanecer varios días reportada como desaparecida en el distrito de Mollepata, provincia de Santiago de Chuco.

Así lo informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad a través de sus canales oficiales.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

De acuerdo con el COER, la mujer fue localizada en buen estado de salud, información que fue confirmada por la Comisaría de Angasmarca. Los detalles sobre las circunstancias de su desaparición y ubicación no han sido precisados, y se espera que en las próximas horas se brinde información adicional.

Familiares de Sánchez Méndez señalaron a RPP que la joven se encuentra bajo resguardo de la Policía Nacional y que se reunirán con ella más tarde, ya que permanecen en Mollepata, donde se habían sumado a las labores de búsqueda.

INEI halló su indumentaria oficial y la tableta de trabajo en su alojamiento temporal. (Foto: Composición)

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) indicó que, al conocer de la desaparición, activó sus protocolos internos de respuesta y coordinó acciones con la Policía Nacional y autoridades locales para apoyar la búsqueda.

Sánchez Méndez fue vista por última vez la mañana del 7 de agosto, cuando salió de su alojamiento con una mochila y una manta, pero no llegó a cumplir con la labor de campo programada para ese día.

Jefe del INEI viajó a La Libertad durante búsqueda de censista

El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán Flores, viajó a La Libertad durante los días de búsqueda para coordinar directamente las acciones en el caso de Aydaluz Mayte Sánchez.

“Nos solidarizamos profundamente con la familia de Aydaluz Mayté y pedimos a la población de La Libertad y de todo el país sumarse a este esfuerzo. Ella es una trabajadora comprometida, que ya participó en actividades similares en los 2022 y 2024 en esta misma zona, y nuevamente estaba al servicio de su comunidad como censista”, manifestó Morán.