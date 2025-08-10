La noche de este sábado, un ciudadano fue atacado a balazos en un puesto de emolientes, en el distrito de Lince. La víctima, identificada como Anthony Rubio Arévalo (35), recibió tres impactos de bala luego de conversar con dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), los hechos ocurrieron poco antes de las 8:00 p. m. de este sábado en el cruce de las avenidas José Leal y Pezet. Tras el ataque, Rubio Arévalo fue auxiliado por una unidad médica de los Bomberos y trasladado de urgencia al Hospital Nacional Arzobispo Loayza tras recibir al menos dos impactos de bala.

Según las primeras diligencias, el ataque se produjo cuando la víctima dio la espalda a los sujetos con los que estaba conversando previamente.

La PNP aplicó el Plan Cerco para dar con los responsables. Sin embargo, los presuntos atacantes habrían huido hacia otro distrito.

Las cámaras de seguridad de Lince registraron que los agresores escaparon por la avenida José Leal en dirección a la avenida Arequipa. La PNP ha alertado a los distritos vecinos para que se continúe con el rastreo de los pistoleros.

Representantes del Ministerio Público y peritos de criminalística se desplazaron al lugar del ataque para recabar pruebas y determinar el móvil del hecho. Las investigaciones se encuentran en curso.