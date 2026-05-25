Con una propuesta que combina deporte, arte y recreación, la Municipalidad de Lince anunció el inicio de las inscripciones para los Talleres de Invierno 2026, un programa gratuito dirigido a niños y jóvenes que busca impulsar el desarrollo integral de la comunidad a través de actividades formativas y saludables.

La iniciativa ofrecerá más de 20 disciplinas deportivas y culturales, entre las que destacan esgrima, boxeo, capoeira, artes marciales mixtas, tiro con arco, vóley, básquet, karate y taekwondo, además de talleres de ballet, baile moderno, marinera, canto, guitarra, cajón peruano, dibujo y pintura.

Las inscripciones se realizarán de manera presencial este miércoles 27 de mayo, desde las 8:00 a. m. hasta las 7:30 p. m., en el Complejo Deportivo Mariscal Ramón Castilla. Cada niño podrá acceder gratuitamente hasta a dos talleres, mientras que las clases iniciarán oficialmente el lunes 1 de junio.

Lince lanza talleres de invierno para niños y adolescentes

La alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman, destacó que estos espacios buscan convertirse en una alternativa positiva para las familias durante la temporada de invierno. “Queremos que nuestros niños y jóvenes encuentren en el deporte y el arte una oportunidad para desarrollar su talento, fortalecer valores y aprovechar su tiempo en actividades sanas y seguras”, señaló.

Asimismo, la autoridad edil remarcó que el acceso gratuito a los talleres forma parte del compromiso de la comuna con la promoción de espacios inclusivos para la niñez y juventud. “En Lince apostamos por una formación integral. Estos talleres no solo enseñan disciplinas, también ayudan a construir confianza, disciplina y convivencia entre nuestros vecinos”, agregó.