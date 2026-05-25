Resumen

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La iniciativa ofrecerá más de 20 disciplinas deportivas y culturales, entre las que destacan esgrima, boxeo, capoeira, artes marciales mixtas, tiro con arco, vóley, básquet, karate y taekwondo, además de talleres de ballet, baile moderno, marinera, canto, guitarra, cajón peruano, dibujo y pintura.
La iniciativa ofrecerá más de 20 disciplinas deportivas y culturales, entre las que destacan esgrima, boxeo, capoeira, artes marciales mixtas, tiro con arco, vóley, básquet, karate y taekwondo, además de talleres de ballet, baile moderno, marinera, canto, guitarra, cajón peruano, dibujo y pintura.
Por Redacción EC

Con una propuesta que combina deporte, arte y recreación, la Municipalidad de Lince anunció el inicio de las inscripciones para los Talleres de Invierno 2026, un programa gratuito dirigido a niños y jóvenes que busca impulsar el desarrollo integral de la comunidad a través de actividades formativas y saludables.

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