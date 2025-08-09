El Poder Judicial ordenó 36 meses de arresto domiciliario para Martina Esther Hernández de la Cruz, madre de Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, investigada por presuntamente integrar la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’ que lideraría su hijo, actualmente prófugo.

La medida fue dispuesta por el juez Roberth Rimachi Pilco, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, tras acoger el pedido de la defensa de la imputada, que alegó que la mujer tiene fracturas cervicales que le impedirían cumplir con la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía.

El fallo establece que Hernández deberá portar un grillete electrónico , sin resguardo policial presencial, y pagar una caución de S/ 2500 en cuotas mensuales de 500 soles. También se le prohíbe comunicarse con su hijo y con otros imputados en el caso.

Durante la audiencia, la mujer aseguró ser inocente y afirmó padecer una discapacidad física severa, respaldada —según dijo— por un certificado médico del Ministerio de Salud.

“El riesgo con que se cuenta del investigado no es de tal intensidad para una prisión preventiva. No está presente este peligro de fuga en un nivel tan intenso como para una prisión preventiva. (...) Por tanto la medida de prisión preventiva que se solicita no es proporcional sino la comparecencia con restricciones”, dijo el juez Rimachi Pilco, durante la audiencia.

No obstante, el fiscal Leonardo Boff, de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noreste, anunció que apelará la resolución, señalando que la acusada no habría acreditado de manera fehaciente su supuesta discapacidad, y cuestionó la veracidad del certificado médico. El Ministerio Público sostiene que en la historia clínica de la imputada no se hallan registros de las fracturas cervicales que ella alega.

La Fiscalía también observó contradicciones en la información sobre su domicilio, pues inicialmente se acreditó una vivienda en Ica, pero durante la audiencia se señaló una dirección en Carabayllo que, según la defensa, sería alquilada.

De acuerdo con la Policía Nacional, la acusada habría enviado dinero producto de extorsiones al extranjero para solventar los gastos de su hijo ‘El Monstruo’.