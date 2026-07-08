Keiko Fujimori se reunió con alcaldes provinciales de Puno y Juliaca. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
Keiko Fujimori se reunió con alcaldes provinciales de Puno y Juliaca. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO
Por Redacción EC

La presidenta electa Keiko Fujimori se reunió este miércoles 8 de julio con los alcaldes provinciales Javier Ponce (Puno) y Óscar Cáceres (Juliaca) en su oficina, ubicada en el distrito de San Isidro.

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