La presidenta electa Keiko Fujimori se reunió este miércoles 8 de julio con los alcaldes provinciales Javier Ponce (Puno) y Óscar Cáceres (Juliaca) en su oficina, ubicada en el distrito de San Isidro.

En conferencia de prensa, ambos burgomaestres adelantaron que le solicitaron a la mandataria electa la conformación de una comisión que investigue las muertes ocurridas en Juliaca durante las protestas sociales de enero del 2023.

Ponce también pidió a Fujimori Higuchi que se le dé “una mirada” al sur del país, en vista de que los gobiernos anteriores no atendieron sus demandas, además de desarrollar proyectos de gran envergadura para su región.

“Lo primero que se ha solicitado a la presidenta -y a los partidarios de la bancada de Fuerza Popular- es que conforme una comisión de investigación para que no quede impune, al aire, las muertes en el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte y del premier Otárola. Ese es el primer punto”, expresó.

LEE MÁS: Equipos de Keiko Fujimori y Gobierno de Balcázar inician proceso de transferencia

“Se ha solicitado que le dé una mirada al sur del Perú, en vista que en estos últimos gobiernos no han sido atendidos. Hablamos de todo el sur del Perú, principalmente en Puno, donde no tenemos proyectos de envergadura. Se ha dejado un documento con una lista de pedidos que seguramente van a ser atendidos”, agregó.

El alcalde de Puno recalcó que los problemas de su región son diversos y que se ha solicitado que las instancias del Gobierno lleguen a toda la población, a las fronteras principalmente y a todos los distritos.

Por su parte, Óscar Cáceres remarcó que Puno necesita agua y desagüe las 24 horas del día y desarrollar el proyecto Puerto Seco-San Román, a fin de convertir a la región en un hub turístico.

“Le hemos expresado la voluntad de poder continuar con el proyecto integral de agua y alcantarillado en la ciudad de Juliaca, que se desarrolle con total transparencia y honestidad. Lo que queremos es que Juliaca tenga de una vez por todas agua y desagüe las 24 horas”, subrayó.

“De igual manera, se le ha planteado el proyecto que venimos desarrollando de Puerto Seco-San Román como un hub logístico y que pueda articular la carga que viene de Brasil y Bolivia para explotar las bondades de la región de Puno”, añadió.

Cuestiona postura

Respecto a la postura del excandidato presidencial Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, sobre la elección de Keiko Fujimori, Cáceres dijo que respeta su opinión y que los organismos electorales ya reconocieron su victoria de la lideresa de Fuerza Popular.

“Respetamos las opiniones personales. Sin embargo, creo que ya el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE se han pronunciado, y está muy clara la elección de la señora Keiko Fujimori. De acá para adelante lo que debemos de ver es el futuro”, acotó.

“No debe haber condicionamientos de ningún tipo. Particularmente pienso que debemos trabajar por el Perú en forma unidad, concertada y dialogante”, sentenció.