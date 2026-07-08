La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que hasta ahora no ha tenido comunicación con la mandataria electa de Perú, Keiko Fujimori. (EFE/Sáshenka Gutiérrez)
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que hasta ahora no ha tenido comunicación con la mandataria electa de Perú, Keiko Fujimori. (EFE/Sáshenka Gutiérrez)
/ Sáshenka Gutiérrez
Por Redacción EC

La mandataria de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que hasta ahora no ha tenido comunicación con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, por lo que dejó en vilo el retomar las relaciones diplomáticas con ese país, al tiempo que mantuvo su postura de que el exjefe de Estado Pedro Castillo (2021-2022) permanece encarcelado de manera ilegal.

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