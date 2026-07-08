La mandataria de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que hasta ahora no ha tenido comunicación con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, por lo que dejó en vilo el retomar las relaciones diplomáticas con ese país, al tiempo que mantuvo su postura de que el exjefe de Estado Pedro Castillo (2021-2022) permanece encarcelado de manera ilegal.

En su conferencia matutina, explicó que el caso del Perú es distinto al de Ecuador, país con el que México rompió relaciones diplomáticas tras el asalto policial a su embajada en Quito en abril de 2024.

“No he tenido comunicación (con Keiko Fujimori). Vamos a esperar. Recuerden que ellos rompieron relación con nosotros”, declaró la mandataria a los periodistas, según un cable de Efe.

“(Es) distinto al caso de Ecuador. Nosotros rompimos relación porque ellos invadieron nuestra embajada. En el caso de Perú, ellos rompieron la relación”, agregó.

Claudia Sheinbaum sostuvo que la ruptura diplomática se produjo por la posición de México respecto al proceso judicial contra Castillo Terrones, destituido y detenido por el golpe de Estado que perpetró tras intentar disolver el Congreso en diciembre de 2022.

“Nosotros nos manifestamos en el sentido de que el presidente Castillo está preso ilegalmente. Ese punto de vista, es nuestro punto de vista. Y tiene pruebas. No es un invento, no es que hubiera una afinidad política, no. Tiene pruebas”, subrayó.

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“La cantidad de votos que se necesitaban para ello (la vacancia de Pedro Castillo) no se cumplieron en el Congreso. Es tan sencillo como eso de Perú. Esa es nuestra posición”, añadió.

Defiende su postura

La mandataria insistió en que la postura mexicana fue únicamente “declarativa” y aseguró que no implicó acciones de otro tipo contra el Gobierno peruano. “Pero ellos (…) decidieron romper las relaciones con nosotros”, dijo.

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Asimismo, reveló que aún permanece la exprimera ministra Betssy Chávez en la embajada mexicana en Lima bajo protección de Brasil, país que asumió la representación diplomática de México tras la ruptura bilateral.

“Todavía hay una persona en la embajada de México en Perú que hoy está resguardada por Brasil, dado el rompimiento de las relaciones, que está esperando un salvoconducto para poder venir a México”, señaló.

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Las relaciones entre México y Perú se vieron deterioradas luego de la vacancia y detención de Pedro Castillo por el golpe de Estado que perpetró en diciembre de 2022. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se negó a reconocer a Dina Boluarte como jefa de Estado.

El Perú, por su parte, acusó de injerencia política las declaraciones de AMLO. Meses después, nuestro país rompió relaciones diplomáticas con México por conceder asilo diplomático a Chávez Chino, sentenciada por el golpe de Estado de Castillo Terrones.