Gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, se pronunció luego de reunirse con la presidenta electa Keiko Fujimori. (Foto: GEC)
Gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, se pronunció luego de reunirse con la presidenta electa Keiko Fujimori. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Luis Neyra, aseguró que la mandataria electa Keiko Fujimori se comprometió a trabajar “codo a codo” con los gobiernos regionales en su próxima gestión 2026-2031.

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