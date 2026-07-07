El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Luis Neyra, aseguró que la mandataria electa Keiko Fujimori se comprometió a trabajar “codo a codo” con los gobiernos regionales en su próxima gestión 2026-2031.

En declaraciones a los periodistas luego de la reunión sostenida con Fujimori Higuchi, manifestó que el mensaje que les brindó la también lideresa de Fuerza Popular es “bastante esperanzador”.

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“Este mensaje que ha tenido con los integrantes del Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales ha sido bastante esperanzador, puesto que se ha comprometido a trabajar codo a codo para sacar adelante a nuestro país”, expresó.

Por su parte, la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, señaló que Keiko Fujimori se comprometió a reunirse con todos los gobernadores regionales del país en la primera semana de agosto.

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“La presidenta se ha comprometido a reunirse con los gobernadores del sur del país para abordar problemas, como por ejemplo el Fenómeno El Niño, que en gran parte del sur del país vamos a sufrir de escasez de agua, de heladas”, manifestó.

“Si bien estamos de salida, nos corresponde a nosotros trabajar en la prevención. Por eso saludamos la decisión de la presidenta de abordar, a través de las macrorregiones, las problemáticas del país”, agregó.

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Gutiérrez también mencionó que se ha puesto en agenda del próximo Gobierno otros problemas del sur del país “que por décadas nunca han sido atendidos”, como el cierre de brechas, la construcción de hospitales y colegios, conflictos regionales, entre otros.

“La importancia que es abordar el tema de escasez hídrica en la macrorregión sur, trabajando en conjunto, dando agua y garantía de agua para Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno. Queda una tarea pendiente que vamos a trabajar con la presidenta de la república”, sentenció.