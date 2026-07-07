Keiko Fujimori recibe llamada de María Corina Machado. (Foto: Captura de X / ope_peru)
Keiko Fujimori recibe llamada de María Corina Machado. (Foto: Captura de X / ope_peru)
Por Redacción EC

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió una llamada telefónica de la lideresa venezolana María Corina Machado, quien la felicitó por su elección y le reiteró su respaldo en esta nueva etapa, informó la Oficina de la Presidenta Electa a través de su cuenta oficial en la red social X.

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