La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió una llamada telefónica de la lideresa venezolana María Corina Machado, quien la felicitó por su elección y le reiteró su respaldo en esta nueva etapa, informó la Oficina de la Presidenta Electa a través de su cuenta oficial en la red social X.

Durante la conversación, ambas reafirmaron su compromiso con la defensa de la democracia y la libertad. En ese contexto, María Corina Machado señaló: “Tu lucha, la lucha del Perú es nuestra lucha y nuestra causa. Son décadas que hemos estado recorriendo este camino juntos y al final, como tantas veces yo te lo he dicho y le he dicho a los venezolanos, esta es una lucha espiritual y al final el bien se impone sobre el mal” .

Por su parte, Keiko Fujimori respondió: “Gracias María Corina, te felicito. Quienes hacemos política y servicio público entendemos que nuestras vidas implican muchos sacrificios, pero hoy a mí el Perú también me está dando esta posibilidad de servir a mi patria” .

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió la llamada de la lideresa venezolana María Corina Machado, ocasión en la que expresó su solidaridad con el pueblo venezolano por los recientes terremotos. María Corina Machado la felicitó por su elección y le reiteró su respaldo en… pic.twitter.com/B7gVOJBHMl — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 7, 2026

Además del intercambio político, uno de los temas abordados fue la situación que atraviesa Venezuela tras los recientes terremotos registrados en ese país. La presidenta electa expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y lamentó las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por el desastre natural.

Asimismo, reiteró su deseo de que las familias afectadas puedan recibir el apoyo necesario para afrontar la emergencia, según informó la Oficina de la Presidenta Electa.

VIDEO RECOMENDADO