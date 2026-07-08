00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

A pocas semanas de que José María Balcázar concluya su gestión como presidente encargado de la República, su Gobierno ha realizado 51 cambios en puestos clave de distintos ministerios. El más reciente es la designación de Jorge Marticorena, excompañero de bancada del mandatario, como nuevo ministro de Educación.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.