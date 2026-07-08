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El congresista de APP, pero de orígenes perulibristas, juró al cargo lunes 6 de julio en reemplazo de María Cuadros Espinoza, quien renunció al cargo el jueves pasado en medio de cuestionamientos en torno a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Balcázar y Marticorena vienen de las canteras cerronistas. En el 2021, alcanzaron curul con el partido de lápiz- cuyo líder está profugo de la justicia- para representar a las regiones de Lambayeque e Ica. No obstante, a fines de mayo del 2022, ambos renunciaron al bloque de Perú Libre para conformar la bancada Perú Bicentenario.

El hoy parlamentario de APP fue nombrado como titular del Minedu horas después de haberse reunido con el jefe de Estado en Palacio de Gobierno. Según este diario pudo verificar, Marticorena ingresó poco después de las 8:30 am y regresó 3 horas después para la ceremonia de juramentación.

Jorge Marticorena juró este lunes como ministro de Educación durante una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno. Foto: Presidencia.

Desde inicios de junio, el Poder Ejecutivo viene designando a distintos funcionarios en el Despacho Presidencial, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), viceministerios y jefaturas de diversas carteras e instituciones claves como EsSalud e Indecopi [ver recuadro].

El viernes pasado, en el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la gestión de Balcázar designó a Joe Alberto Peralta Pérez nuevo viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), luego de aceptar la renuncia de Marco Eric Agama Rodríguez, quien solo tenía tres meses en el cargo.

Cabe señalar que el viceministerio de Hidrocarburos es responsable de formular, coordinar, ejecutar y supervisar la política de desarrollo sostenible en materia de hidrocarburos, de conformidad con la respectiva política nacional.

Dos semanas antes, el Minem también reemplazó al asesor de Coordinación Parlamentaria de la cartera. Gerardo Antonio Pérez Descalzi asumió el cargo en sustitución de Carlos David Salas Ojeda, cuyo nombramiento había sido dado por concluido en abril de este año. Sin embargo, cuando la gestión del actual Congreso ya estaba por finalizar, se designó a su sucesor.

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En el Ministerio de Trabajo también hubo designación de nuevos viceministros. Tomás Alejandro Flores Noriega y Dante Delgado Polo, como titulares de los viceministerios de Trabajo y Promoción del Empleo, respectivamente. Ambos fueron nombrados en los cargos a inicios de junio.

Días después, la cartera encabezada por Freddy Solano nombró a Jaime Moreno Eustaquio como nuevo presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (Essalud) en reemplazo de Luis Rosales Pereda.

En junio también se produjo un cambio en la Cancillería. El Gobierno nombró al embajador Eric Edgardo Guillermo Anderson Machado como nuevo viceministro de Relaciones Exteriores. La designación fue oficializada el 10 de junio y entró en vigencia el 13 de ese mes.

Las resoluciones en las que se designa a los nuevos viceministros fueron refrendadas por Balcázar.

En los últimos días, también hubo nombramientos en el Despacho Presidencial y la PCM. Adriana Suyin Lalich Li ingresó en el cargo de Ejecutiva de la Subsecretaría de Comunicación Estratégica e Imagen Institucional, mientras que Rubén Edilberto se convirtió en Secretario de Seguridad de la Casa de Gobierno.

En tanto, la PCM designó a Osalyn Stefanny Ramos Dávila como jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa de Mejor Atención al Ciudadano (MAC); a Manuel Hernán Álvarez Castro como subsecretario I de Gestión del Diálogo; a Rubén Darío Antúnez Milla como asesor de Gobernanza Territorial; y a Rodrigo Valdivia Zamora como subsecretario I de Articulación Regional y Local.

En el sector Educación, se designó a Carlos Alberto Roldán Salazar en el puesto de coordinador de equipo de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied). Esta entidad adscrita al Minedu es responsable de ampliar, mejorar, sustituir, rehabilitar y construir infraestructura educativa del país.

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En Vivienda- sector que maneja millonarios presupuestos- también designaron en la última semana a Richard Henry Saldaña Torres, Kevin Michael Sotomayor Espinoza y Jorge Aurelio Calle Valladares como coordinadores de las subunidades de Ejecución de Proyectos y de Abastecimiento y Control Patrimonial del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, respectivamente. En tanto, Calle Valladares asumió el cargo de jefe de la Unidad de Administración del Programa Nacional de Saneamiento Rural.

Incluso este lunes 6 de julio, en edición extraordinaria de las normas legales del diario “El Peruano”, esta cartera continuó realizando nombramientos de último momento en cargos de confianza. Julio César Raygada Novoa y Grecia Pamela Rojas Velasco fueron designados en altos cargos del Programa Nacional de Saneamiento Urbano.

De otro lado, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego nombró a Christian Alfredo Barrantes Bravo como Director Ejecutivo del Proyecto “Proyecto de Red de Servicios de Innovación Agraria – PRED – INIA” del Pliego 163: Instituto Nacional de Innovación Agraria”.

Barrantes fue, hasta enero de este año, viceministro de Construcción y Saneamiento.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es la cartera que más cambios realizó, con 16 nombramientos. Le sigue el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con cinco designaciones, entre ellas la de Enrique Vílchez Vílchez, quien fue secretario general de Palacio durante el gobierno de Dina Boluarte y ahora asumió la gerencia general del Centro de Formación en Turismo (Cenfotur). En tercer lugar se ubica el Ministerio del Ambiente, con cuatro nombramientos.

Una institución clave en la que también hubo ingresos fue Indecopi con los nombramientos de Oswaldo del Carmen Hundskopf Exebio y Virginia Rosasco Dulanto como miembros del Consejo Consultivo.

Los peligros

En diálogo con El Comercio el expresidente del Consejo de Ministros Juan Jiménez Mayor y el constitucionalista Alejandro Rospigliosi cuestionaron los nombramientos realizados por el Gobierno en la recta final de su gestión y advirtieron que estas decisiones pueden afectar el proceso de transferencia de mando.

Jiménez Mayor señaló que la principal tarea del Ejecutivo en esta etapa debía ser garantizar las elecciones y conducir una transición ordenada. “Se están haciendo designaciones de última hora que pueden afectar el proceso de transferencia”, afirmó.

“No es común que se hagan tantos cambios en el último tramo de un gobierno. Es un despropósito porque el proceso de transferencia requiere que las autoridades entrantes reciban información de primera mano sobre la gestión”, sostuvo.

El exprimer ministro recordó que el proceso de transferencia está regulado en el país y señaló que, ante la escasa memoria institucional del Estado, resulta fundamental que quienes han conducido las entidades permanezcan para facilitar el traspaso de información.

“No tenemos buenos repositorios de información en el Estado. Es importante que las personas que conocen la gestión permanezcan. En cambio, un funcionario que viene de fuera de la institución y asume una responsabilidad por pocos días difícilmente podrá aportar a ese proceso”, indicó.

En esa línea, el expremier cuestionó el reciente nombramiento de Jorge Marticorena como ministro de Educación.

Jiménez consideró que los cambios solo deberían producirse cuando exista una causa justificada, como la pérdida de confianza por actos indebidos. En esos casos, dijo, lo recomendable es encargar temporalmente el puesto a un funcionario de la propia institución y no realizar nuevas designaciones.

“En el caso del Ministerio de Educación se pudo encargar el despacho a otro ministro para que condujera la transferencia. En el Perú se ha devaluado tanto la gestión ministerial que hoy existen ministros que permanecen apenas horas o pocos días en el cargo”, comentó.

El exprimer ministro también opinó que estos nombramientos responden, en muchos casos, a presiones políticas desde el Poder Legislativo. “Siempre hay una presión del Congreso para colocar gente, aunque sea a última hora”, señaló.

Además, advirtió que quienes aceptan estos cargos muchas veces desconocen las implicancias que conlleva ejercer una alta función pública, incluso por un breve período.

“No solo pueden afrontar responsabilidades funcionales si existen investigaciones, sino que pasan a ser personas políticamente expuestas, sujetas a un mayor escrutinio por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Asumir un puesto por 15 o 20 días y generar esas consecuencias no tiene sentido”, remarcó.

Por su parte, Rospigliosi calificó de innecesarios los nombramientos de funcionarios de confianza cuando restan pocas semanas para el cambio de gobierno.

“Me parece innecesario estar designando cargos de confianza para los 20 días que quedan de este gobierno. Por respeto al gobierno entrante deberían abstenerse de hacerlo”, afirmó.

El constitucionalista cuestionó el reciente nombramiento del ministro de Educación. “Designar a una persona para ejercer el cargo durante apenas 20 días es una burla para los ciudadanos. El despacho pudo encargarse al presidente del Consejo de Ministros, como ocurre cuando un ministro viaja y otro asume temporalmente sus funciones. Nombrar a un colega con el que llegó al Congreso resulta innecesario; cuando recién empiece a conocer el sector ya habrá terminado el gobierno”, subrayó.

Rospigliosi consideró, además, que estas decisiones entorpecen el proceso de transferencia, ya que la nueva administración suele reemplazar a los funcionarios de confianza con personas de su elección.

Finalmente, recordó que cada designación implica gasto público y genera derechos laborales.